Álvaro Borrego 04 ABR 2026 - 21:04h.

A pesar del tropiezo el entrenado reconoció quedarse "con mejor sabor de boca que en los empates anteriores"

El uno por uno del Betis y las notas contra el Espanyol en La Cartuja

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Manuel Pellegrini se mostró contrariado por el empate contra el Espanyol, aunque reconoció que "hay poco que recriminarse", dado que se queda con "mejor sabor de boca" que en los partidos anteriores. Un resultado que alarga la mala racha del Real Betis, que encadena seis partidos consecutivos sin ganar en LALIGA. Un bagaje demasiado pobre para un equipo cuya renta por la Champions League cada vez es menor.

Su valoración del empate: "Partido muy completo en todos los sentidos con una posesión muy grande. Ellos prácticamente no tiraron a portería y nosotros tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras que no convertimos, como el tiro al poste de Pablo. Hay poco que recriminarse, pero las ocasiones hay que meterlas y desgraciadamente se nos escapan dos puntos en casa".

El Betis tuvo más ocasiones que el rival: "El Espanyol jugó con mucha gente cerca de su área. Creamos ocasiones y no es fácil, tiene mérito ante rivales defensivamente tan cerrados para que, además, no te pillen a la contra en los 90 minutos. El portero estuvo bien, peor faltó precisión en el tiro final. Colectivamente me deja conforme el funcionamiento del equipo, pero no así el resultado".

Mejor el Betis cuando ha circulado rápido: "En el primer tiempo llegamos más por bandas, pero hubo tres o cuatro llegadas con pases que no agarramos o despejaron. Cuando entramos por las bandas, se crearon los espacios para haber convertido".

Con la mente puesta en la Europa League: "Hay que cambiar el chip. Ahora tenemos una clasificación a ida y vuelta con el Braga. Es muy importante seguir vigente en ambas competiciones. Llevamos cuatro empates seguidos en casa, per este me deja mejor sabor de boca que los anteriores, en los que hubo poca creatividad. Ahora vamos a Braga y luego tenemos que recuperar estos dos puntos en Pamplona".