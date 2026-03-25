Pepe Jiménez Sevilla, 25 MAR 2026 - 11:38h.

Un pequeño impulso para la confianza de Álvaro Fidalgo

Ángel Ortiz no trabaja con el grupo tras su lesión ante el Athletic

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El Real Betis volvió al trabajo este miércoles, semana de parón, en una sesión mucho menos exigente de lo habitual en la que no participaron ni Antony, ni Ángel Ortiz.

Cabe recordar que, según informaron los medios oficiales del club, el canterano sufre una subluxación de la clavícula derecha. Este lunes se sometió a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión y el tiempo de baja, aunque todo parece apuntar que como mínimo estará entre dos y tres semanas en el dique seco, por lo que tendría muy complicado llegar para el duelo frente al Espanyol.

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La lesión de Ángel Ortiz se la produjo antes del descanso, después de una acción con Álex Berenguer en la que perdió el equilibrio y terminó apoyando mal el brazo derecho. El canterano fue atendido por los servicios médicos de inmediato, forzó y terminó la primera mitad, pero el dolor fue a más y el entrenador lo sustituyó al descanso. Tuvo que abandonar el estadio valiéndose de un cabestrillo para inmovilizar la zona

Con el brasileño en el gimnasio, cuidándose aún de sus molestias, Manuel Pellegrini organizó una sesión en la que no estaba Ángel Ortiz ni, de momento, Lo Celso. El argentino sigue trabajando de manera parcial dentro del plan preparado en su recuperación, esperando volver cuanto antes con sus compañeros.

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Antony y Lo Celso, dentro del plan

Este parón de selecciones será aprovechado, tanto por Antony como por Lo Celso, para seguir trabajando en sus respectivas lesiones. Manuel Pellegrini, de la mano con los servicios médicos, irá gestionando las cargas de ambos jugadores y no sería nada extraño que, por ejemplo, el atacante brasileño apenas se ejercite con sus compañeros.

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La próxima semana volverá todo a la normalidad, momento en el que las cargas aumentarán para Antony y en el que Manuel Pellegrini empezará a apretar al ex del Manchester United para tenerle a disposición de cara al próximo encuentro en LALIGA... y en todo lo que está por llegar para el conjunto verdiblanco.