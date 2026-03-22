Álvaro Borrego 22 MAR 2026 - 22:52h.

El canterano sufre una subluxación de la clavícula derecha y abandonó San Mamés en cabestrillo

El uno por uno del Betis contra el Athletic Club en San Mamés

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Las malas noticias vienen de dos en dos en Heliópolis. La derrota sufrida frente al Athletic Club trajo efectos secundarios para el Real Betis, que tampoco podrá contar durante las próximas semanas con Ángel Ortiz. Según informaron los medios oficiales del club, el canterano sufre una subluxación de la clavícula derecha. Este lunes se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión y el tiempo de baja, aunque todo parece apuntar que como mínimo estará entre dos y tres semanas en el dique seco, por lo que tendría muy complicado llegar para el duelo frente al Espanyol.

La lesión de Ángel Ortiz se la produjo antes del descanso, después de una acción con Álex Berenguer en la que perdió el equilibrio y terminó apoyando mal el brazo derecho. El canterano fue atendido por los servicios médicos de inmediato, forzó y terminó la primera mitad, pero el dolor fue a más y el entrenador lo sustituyó al descanso. Tuvo que abandonar el estadio valiéndose de un cabestrillo para inmovilizar la zona.

El equipo regresa este mismo domingo a la capital hispalense y disfrutará de dos días de descanso antes de volver a los entrenamientos el próximo miércoles, a partir de las 10.30 horas. Manuel Pellegrini ha programado solo tres sesiones esta semana, aprovechando el parón de selecciones, por lo que la plantilla descansará tanto el Sábado de Pasión como el Domingo de Ramos. En cualquier caso, Ángel Ortiz acudirá este lunes a realizarse más pruebas para conocer el alcance exacto de su lesión.