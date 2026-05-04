Basilio García Sevilla, 04 MAY 2026 - 23:09h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

Por qué no hubo pasillo del Sevilla a la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán

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El Sevilla FC ha conseguido una importantísima victoria ante la Real Sociedad en el partido que ha cerrado la jornada 34, y que le saca de los puestos de descenso a la espera de que el próximo sábado el RCD Espanyol visite el Sánchez-Pizjuán. Antes de calificar a los jugadores, una matrícula de honor al sevillismo, figura indispensable en el triunfo de este lunes. A seguir remando.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los donostiarras.

Odysseas (6): La Real no le inquietó con tiros insidiosos, pero estuvo muy muy seguro por alto. Un partido tranquilo bien superado.

Carmona (7): El partido más serio del visueño en varias semanas. Inició la jugada del 1-0, se plantó con fuerza y ganas en el área rival, y abajo supo contener y no meterse en problemas.

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Andrés Castrín (7): Quién diría que empezó la temporada como central del filial y pocas opciones de jugar en el primer equipo. Se ha convertido en valladar y una opción más que respetable.

Kike Salas (8): El jefe absoluto de la defensa, las saca todas por arriba, por abajo y por donde haga falta. Pone su inteligencia y su sevillismo al servicio de un equipo que necesita de hombres que se lo echen a la espalda como él.

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Suazo (7): Su veteranía y jerarquía en el equipo le ayudó a entender lo que necesitaba el partido en todo momento. Mucha concentración defensiva y no demasiadas alaracas. Buen partido.

Gudelj (5): Titular en el centro del campo, estuvo presente y muy metido hasta que empezó a recular y meter al equipo atrás, cuando Luis García Plaza lo sacó del césped.

Agoumé (7): Durante la primera parte, parecía estar peleado con el balón, aunque salía bien al corte en la presión alta. En la segunda sí tomó el mando del equipo, con ese ritmo que a veces parece exasperante. Se le anuló un gol aún no se sabe por qué.

Rubén Vargas (4): La estrella de un equipo no puede acabar muerto cada partido en el 70’, ni fallar por precipitación la que marró en Valencia y la de la segunda parte de hoy. El suizo no está bien físicamente y moralmente se le ve cohibido. Se asoció bien con Ejuke cuando jugaron juntos en la primera mitad, pero fue desapareciendo del partido.

Ejuke (8): Casi todo el peligro del Sevilla salió de sus botas. Es un jugador desconcertante, tanto como que no haya sido utilizado como recurso por los entrenadores durante meses, tanto como que haya llegado a los 90 minutos cuando parecía muerto.

Isaac Romero (5): Muy batallador en la primera parte, fallón en el tiro, fue cambiado en el descanso por unas molestias. No le ha vuelto la cara a la situación, y eso dice algo de un jugador que no ha vivido una temporada fácil.

Maupay (7): Pelea y briega constante con los defensas de la Real, a los que no les dio un minuto de respiro. Magnífico recurso jugando de espaldas y dando la asistencia a Alexis en el gol. Está empezando a sumar, más vale tarde que nunca.

Suplentes:

Alexis Sánchez (8): En situaciones como la que vive el Sevilla, los que se erijan como héroes hasta el final de temporada será, seguramente, tan inesperados como él. Entró tras el descanso y cuatro minutos después hizo el 1-0, aprovechando una buena asistencia de Maupay. Peleó todo lo que le dio su físico, y pudo incluso irse con un doblete.

Juanlu (6): Minutos muy serios del de Montequinto, que aportó frescura y solvencia defensiva ayudando a un Carmona muy cansado por la poca colaboración de Vargas.

Batista Mendy (5): Salió a contener el resultado y el resultado no se movió con él en el campo. Objetivo cumplido.

Oso (s.c.): Jugó el descuento. Se fue con veteranía al córner en una carrera y soltó la pelota como si fuera un alevín asustado.

Peque (s.c.): Pocos minutos y poco que decir.

Entrenador:

Luis García Plaza (6): Consigue la victoria que saca al equipo del descenso. Con eso está todo dicho. Entre él y la afición supo meter sangre a un grupo de jugadores que únicamente dando todo lo que dan son capaces de ganar un partido en LALIGA EA SPORTS. Ayudó lo poco que tiene que hacer la Real Sociedad en lo que queda de temporada. Se desesperó pidiendo a su equipo que no se aculara, y al final lo logró.