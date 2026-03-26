Álvaro Borrego 26 MAR 2026 - 19:38h.

"Tenemos una semana larga para descansar y me estoy cuidando mucho para estar al 100%"

Guido Rodríguez: "Me arrepiento claramente por cómo salí del Betis"

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Antony Matheus dos Santos está siguiendo un plan específico para mejorar sus molestias en el pubis. El brasileño se ejercitará al margen de sus compañeros al menos durante toda esta semana y realizará ejercicios específicos junto a los readaptadores del club. El objetivo de esta práctica no es otra que descansar, dosificar esfuerzos y tratar esa pubalgia que arrastra desde el pasado mes de diciembre. Sea como fuere, en el Real Betis respiran aliviados al saber que los pronósticos son del todo optimista. Si todo va según lo previsto, el atacante estará en plenitud de condiciones para afrontar con garantías el tramo final de temporada.

Este jueves los compañeros de Estadio Deportivo recogían unas imágenes del brasileño a la salida de la ciudad deportiva. Antony reconoce que se encuentra bien, trabajando para estar al 100%: "Tenemos una semana larga para descansar un poco y hacer un buen entrenamiento. Yo me encuentro bien, sigo haciendo los tratamientos y me estoy cuidando mucho para estar 100%", espetaba el brasileño, quien no pierde la esperanza de recibir la llamada de Carlo Ancelotti para Brasil: "Mi sueño es jugar el Mundial. Hoy juegan, lo voy a ver y mi sueño siempre es ponerme la camiseta de la selección", argumentaba.

Lo Celso también sigue su 'plan'

Mientras tanto, el argentino Giovani Lo Celso sigue sumando minutos de entrenamiento y de puesta a punto para volver a ponerse a las órdenes del técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, después de la lesión muscular que lo tiene en el dique seco desde finales del pasado febrero.

Lo Celso sufrió el pasado 22 de febrero en Salónica, en el partido de Liga Europa ante el PAOK griego, una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho y este jueves ha seguido con su plan para volver a los terrenos de juego con trabajo específico al margen del grupo. El rosarino, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, sigue sumando cargas para entrar en los planes de Pellegrini en el tramo final de la temporada, en la que el Betis se jugará su séptima clasificación para Europa en competición doméstica y, además, su pase a la semifinal de la Liga Europa en la eliminatoria ante el Sporting de Braga portugués.

Giovani Lo Celso, quien hasta su lesión había sumado 1097 minutos en 17 partidos disputados, será una pieza importante en los planes de Pellegrini, quien además espera como agua de mayo la vuelta de Isco Alarcón tras su desafortunada lesión, el pasado 22 de noviembre, ante el Utrecht holandés en un choque fortuito con el marroquí Sofyan Amrabat.

El internacional marroquí ya ha vuelto a jugar tras operarse en los Países Bajos después de jugar de manera intermitente con su selección en la Copa de África y ahora la prioridad de los verdiblancos es contar con dos de sus jugadores diferenciales, Isco y Lo Celso.

Siete internacionales

El parón de selecciones está sirviendo para que ambos futbolistas avancen en sus respectivas puestas a punto y entrar de manera escalonada y progresiva en la dinámica de Pellegrini, quien tiene como primer compromiso el duelo liguero ante el Espanyol con el que el Betis volverá a LaLiga el próximo Sábado Santo.

Tras el partido ante el Espanyol, el Betis afrontará los cuartos de la Liga Europa ante el Sporting de Braga, con la ida que se jugará el miércoles 8 de abril en el Municipal de Braga y la vuelta en La Cartuja el 16 de ese mes.

Además de los dos centrocampistas, en la sesión de este jueves ha estado ausente el lateral canterano Ángel Ortiz, quien fue sustituido en el descanso de la pasada jornada en San Mamés por Héctor Bellerín por una subluxación de la clavícula derecha que se le produjo en una acción con Álex Berenguer.

Siguen con sus respectivas selecciones los internacionales españoles Pablo Fornals y Pablo García (sub-21), el marroquí Ez Abde, el congoleño Cédrick Bakambu, el suizo Ricardo Rodríguez, el hispano-dominicano Júnior Firpo y Álvaro Fidalgo, quien ha sido convocado por vez primera por el seleccionador de México, Javier Aguirre.