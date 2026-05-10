Jorge Morán 10 MAY 2026 - 19:29h.

Hansi Flick y Álvaro Arbeloa han dado a sus onces para el partido

Muere el padre de Hansi Flick en la noche previa al Clásico y el Real Madrid se suma a las condolencias

Compartir







Llega el partido que puede decidir el título de LALIGA EA SPORTS. Un Clásico, muy distinto al de la primera vuelta, y que enfrentará a Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. Todo ello en una semana tormentosa para los blancos, con enfrentamientos y peleas en el vestuario, además de la baja segura de Kylian Mbappé por lesión. Y esta ausencia cambia mucho las cosas en el equipo de Arbeloa.

Los elegidos por Hansi Flick

Si en el Madrid falta Mbappé, en el Barcelona la principal ausencia es la de Lamine Yamal. Esto hace que el técnico alemán tenga que buscar otras alternativas con la intención de cantar el alirón ante el máximo rival y junto a sus aficionados.

Joan García, como de costumbre, será el guardameta titular. Por delante una línea de cuatro formada por Eric García y Joao Cancelo como laterales, y Pau Cubarsí y Gerard Martín en el centro. Pedri estará en el doble pivote acompañado de Gavi, con Fermín López haciendo de enganche. En una banda estará Dani Olmo, en la otra Marcus Rashford y arriba, el hombre gol, Ferran Torres.

Alineación del Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermín López; y Ferran Torres.

Arbeloa, con lo que puede en el Camp Nou

Las ausencias en el equipo de Arbeloa provocan que el técnico del Real Madrid tenga que salir con varias novedades en su once titular. Y es que además de Mbappé, otros como Valverde, Carvajal, Militao, Mendy, Güler, Ceballos y Rodrygo, tampoco estarán.

En portería, Courtois volverá al arco. La defensa estará formada por Trent, Rüdiger, Huijsen y Fran García. Tchouameni y Eduardo Camavinga serán los dos mediocentros del equipo, con Jude Bellingham más liberado por delante. En la derecha estará Brahim Díaz, en la izquierda Vinicius y arriba volverá a jugar Gonzalo García.

Alineación del Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Tchouameni, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Gonzalo García.