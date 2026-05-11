Joaquín Anduro 11 MAY 2026 - 00:39h.

Gavi reconoce la importancia de su mentalidad para superar sus dos lesiones

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El FC Barcelona se ha proclamado campeón de LALIGA EA Sports este domingo al ganarle el Clásico al Real Madrid por 2-0 con Gavi como uno de los jugadores más destacados. El futbolista andaluz habló tras el encuentro sobre lo duro que ha sido superar sus dos graves lesiones y lo que le ha ayudado su mentalidad y también se emocionó recordando el apoyo de Hansi Flick y restó importancia al pique con Vinicius.

Gavi, tras el Clásico y la conquista de LALIGA EA Sports por el Barça

Momento de forma de Gavi tras las lesiones: "He sufrido mucho por desgracia en estos últimos meses y en estos últimos dos años pero al final es fútbol. Hay lesiones graves y tienes que ser fuerte mentalmente y creo que lo he sido. Creo que es un punto fuerte de mí, la mentalidad que tengo y creo que estoy en este nivel ahora mismo por la mentalidad que tengo. Al final no es fácil venir de dos lesiones graves como vengo y jugar a este ritmo contra el Madrid, que es un gran equipo, y creo que lo he hecho y estoy orgulloso".

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Principal apoyo durante las lesiones: "Al final mi familia que es la que está ahí siempre y también gente del club como Bojan, Alejandro, Deco, el míster, y los fisios también. Son los mejores el mundo para mí y esto es parte de ellos también".

Relación padre-hijo con Flick: "Por suerte, el míster confía mucho en mí. Es como un padre para mí y le estoy muy agradecido porque al final no es fácil ponerme a jugar después de esta lesión pero él lo hace. No por ninguna cosa, sino porque sabe de mi talento y mentalidad para el equipo, que es importante, y él confía ciegamente en mí y le estoy muy agradecido".

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Relajación tras el 2-0: "No queríamos bajar un poco pero al final se pone así el partido y, obviamente, queríamos ir a por el tercero. Hemos tenido la de Marcus y no ha podido ser. Podíamos haber metido más goles perfectamente pero se ha quedado en un 2-0 y estoy muy orgulloso de mi equipo".

Pique con Vinicius: "Es fútbol, al final lo que pasa en el campo se queda en el campo y ya está. Es un jugador caliente como yo. Creo que estaba diciendo algo a la grada y le he dicho algo. Vinicius es un jugadorazo. Le dije que se callara la boca y ya está. Pero son cosas que pasan en el campo, una cosa es dentro del campo y otra fuera. Dentro tengo que defender mis colores, mi club y mis compañeros pero fuera soy totalmente diferente aunque no lo parezca".

Gran relación con Dembélé: "Ousmane es mi hermano. Desde que llegó aquí y estuve con él siempre ha sido mi hermano y es muy amigo mío. Tenemos mucho contacto, hablamos siempre y me alegro mucho por él porque está siendo de los mejores del mundo si no el mejor junto a Lamine. Me alegro mucho por él".

Temor por el futuro tras la segunda lesión: "Cuando tienes estas lesiones piensas muchas cosas, sobre todo en el proceso y en los primeros meses, que son los peores y piensas muchas cosas pero creo que soy muy fuerte mentalmente y es un punto fuerte de mí. Es lo que me ha ayudado a estar como estoy hoy en día. Creo que he salido mejorado de estas dos lesiones, sobre todo mentalmente. Al final se aprenden cosas en este proceso y creo que he mejorado en muchos aspectos de la vida".

Continuidad como titular en el Barça: "Si te soy sincero, sí, porque sé de mi talento y de mi mentalidad y sé que para el equipo es importante. El míster confía mucho siempre en mí y le estoy agradecido por ello".

Presencia en el Mundial: "De la Fuente siempre ha confiado en mí, yo lo sé. Me lesioné con España en ese partido y, si no recuerdo mal, había jugado todos los partidos titular con él. Después, volví la temporada pasada y me llamó otra vez. Y, obviamente, si estoy a mi máximo nivel como lo estoy aquí, al final el míster decide y decidirá lo mejor para España y la selección pero yo estoy preparado y me veo mejor que nunca".

Los más liantes en la celebración: "Yo, aunque no lo parezca, soy tranquilo fuera del campo. Hay muchísimos peores que yo en el equipo. Te puedo decir Lamine y Ferran".