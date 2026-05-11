En vídeo, la imperdible reacción de Luis Enrique al preguntar cómo quedó el Clásico y enterarse del resultado

Javi Rayo 11 MAY 2026 - 09:24h.

Luis Enrique quiso enterarse del resultado tras la victoria del PSG en la Ligue 1

Aficionados del Barcelona ridiculizan la felicitación del Athletic: "¿Y el proyecto?"

Compartir







El PSG cerró una semana redonda, después de clasificarse para segunda final de Champions League consecutiva, con una victoria en liga ante el Stade Brestois. Tras la rueda de prensa, el técnico asturiano preguntó a los periodista españoles por el resultado del Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El exseleccionador español no pudo contener su sentimiento blaugrana y celebró con un "toma" la victoria de su exquipo ante el eterno rival que trajo consigo el título liguero para los de Hansi Flick. Puedes ver su imperdible reacción pinchando en el vídeo superior de la noticia.