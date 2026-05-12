La Juventus quiere a Brahim y Gonzalo, y ofrece facilidades al Real Madrid por Kenan Yildiz

Fran Fuentes 12 MAY 2026 - 12:35h.

También sondean a David Alaba, que acaba contrato el próximo 30 de junio

Macroencuesta ElDesmarque, ¿qué jugadores te quedarías y a cuáles darías salidas en el Real Madrid?

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La Juventus de Turín mira al Real Madrid para reforzarse en el próximo mercado de fichajes. El club transalpino lleva varias temporadas con dificultades, en las que no logra meterse en la pelea por el Scudetto y durante los cuales los problemas económicos han sacudido a la entidad. Ahora, cuando parece que han mejorado sensiblemente su economía, el club italiano quiere acudir al mercado con fuerza para negociar y acudir a por jugadores de primer nivel. Es por eso que se ha fijado en la plantilla merengue, donde les interesan hasta tres jugadores, y poniendo a tiro el fichaje de Kenan Yildiz.

En primer lugar, según indica el portal Tuttosport, Brahim Díaz y Gonzalo García son dos jugadores que la Juventus sigue con mucho interés. En este sentido, el internacional por Marruecos se plantea como una alternativa al fichaje de Bernardo Silva, quien parece más cerca del FC Barcelona o del Galatasaray que de aceptar la propuesta del conjunto italiano. Por su parte, el delantero centro es otra de las alternativas que maneja la dirección deportiva del cuadro juventino.

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Según la citada información, con Gonzalo García se plantea una operación como la de Álvaro Morata en su día, o la de Nico Paz con el Como 1907: una venta en propiedad el Real Madrid guardándose una opción de recompra a futuro. Pero, por si estos dos nombres fueran poco, también meditan la incorporación de David Alaba, que acabará contrato con el conjunto blanco el próximo 30 de junio. El austríaco buscará equipo al que unirse después del Mundial, y el conjunto italiano se postula como una alternativa para acoger al defensa, que cumplirá 34 años en junio.

La Juventus ofrece una opción de compra al Real Madrid por Kenan Yildiz

Para facilitar las negociaciones, la Juventus le ofrece al Real Madrid una opción de compra por Kenan Yildiz, una de las sensaciones del conjunto italiano. A sus 21 años, el turcoalemán se ha consagrado como una de las estrellas del equipo, marcando 11 goles y dando 10 asistencias entre todas las competiciones. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 75 millones de euros. Con 1.87 metros de altura, se trata de un jugador muy habilidoso, que conduce con el balón pegado al pie. Su posición favorita es la banda izquierda, aunque también puede jugar por la derecha y de mediapunta. Tiene gran capacidad de finalización, tal y como demuestran sus estadísticas, aunque tiene un puntito más de creador de juego que solamente de finalizador.

Así las cosas, al Real Madrid se le empiezan a poner de cara algunas salidas que tiene previstas para la limpieza que necesita hacer en el vestuario. Si bien estos jugadores no son, ni de lejos, de los más conflictivos, la cifra adecuada haría al club dar luz verde a la operación.