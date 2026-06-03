Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUN 2026 - 11:11h.

El Gran Premio de Cataluña se podrá seguir en Mediaset

Pedro de la Rosa se quita el sombrero con Fernando Alonso: "Es algo que no tiene precio"

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El Gran Premio de Cataluña, que se celebrará del 12 al 14 de junio, se podrá ver en Mediaset y Marc Gené, invitado a la presentación del GP, habló sobre Fernando Alonso y Carlos Sainz para ElDesmarque. El expiloto de Minardi y Williams y actual embajador de Ferrari, al igual que Pedro de la Rosa, se quitó el sombrero con el asturiano y dio su punto de vista sobre la situación actual del de Oviedo en la Fórmula 1 y su posible retirada. El catalán recalcó el privilegio de tener dos pilotos españoles en el Mundial y puso en valor la figura de los pilotos de Aston Martin y Williams.

Marc Gené se deshace en elogios con Fernando Alonso y habla de su posible retirada

El expiloto estuvo en la presentación del Gran Premio de Cataluña y habló la situación actual de Fernando Alonso en la Fórmula 1. "Intento pensar que no va a ser su último (GP de Cataluña), si bien el siguiente de Barcelona va a ser dentro de dos años, pero Fernando es incombustible. Es un deportista más que piloto, que vemos en el mundo muy pocas veces", dijo Marc Gené. "Lo equiparo a Michael Jordan o Valentino Rossi, a Carlos Sainz padre que también es una leyenda", confesó el catalán. El embajador de Ferrari alabó el nivel de Fernando Alonso cuando no tiene un buen monoplaza. "Él siempre da lo máximo, es una de sus virtudes. Con coches poco competitivos él no se rinde".

El de Sabadell también habló de la posible retirada del asturiano cuando finalice esta temporada y puso en valor la figura del ovetense. "No creo que lo haya decidido, sinceramente. Me imagino que va a ver la evolución del coche de este año, sobre todo las mejoras que le pueden dar el año que viene. Somos muy afortunados de haber tenido un piloto como él, uno de los mejores de la historia", aseguró. "Es alguien con tanto currículum que lo bonito es que él va a tomar su decisión. Le tenemos que dar el derecho de que él decida su futuro. Si quiere continuar, va a tener siempre un sitio", explicó.

Marc Gené recalcó lo privilegiados que son los aficionados españoles de tener dos pilotos de su país en Fórmula 1. "Lo damos por hecho a veces, como ahora en el tenis, que después de Nadal ha venido Alcaraz y ahora vienen dos más. Estábamos Pedro (de la Rosa) y yo, anteriormente no había nadie durante muchos años y, desde entonces, siempre ha habido alguien en la Fórmula 1 y esto, los aficionados, sepan que no es lo normal. Hay muy pocos países en el mundo que puedan enorgullecerse o hablar de esto", concluyó el catalán.