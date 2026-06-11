Alberto Cercós García 11 JUN 2026 - 10:54h.

Los comentaristas de Mediaset se mojan sobre qué pasará durante la carrera del Gran Premio de Barcelona

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Los comentaristas de Mediaset Gonzalo Serrano, Miguel Portillo e Iván Vicario ya han lanzado sus pronósticos para el Gran Premio de Barcelona. Serrano apuesta por una nueva victoria de Kimi Antonelli, al que define como “un auténtico depredador”, destacando además el gran rendimiento de Mercedes. En la misma línea, Portillo considera que el italiano parte como favorito tras encadenar cinco triunfos consecutivos, aunque espera una intensa batalla con su compañero de equipo, George Russell, en la lucha por la victoria.

Por su parte, Vicario cree que en Montmeló podría llegar el final del dominio de Mercedes y no descarta que Lewis Hamilton logre su primera victoria con Ferrari. En cuanto a los pilotos españoles, las previsiones son más discretas: Fernando Alonso se quedará fuera de los puntos, mientras que Carlos Sainz tendría opciones de pelear por posiciones cercanas al séptimo u octavo puesto en una carrera que se presenta muy abierta en la zona media de la parrilla.