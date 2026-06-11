Alberto Cercós García 11 JUN 2026 - 08:29h.

Gonzalo Serrano, Miguel Portillo e Iván Vicario valoran el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1

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El futuro de Fernando Alonso vuelve a estar en el centro del debate de la Fórmula 1. A sus 44 años, el piloto asturiano sigue siendo una de las grandes referencias de la parrilla, aunque la temporada 2026 no está resultando tan competitiva como Aston Martin esperaba tras el inicio de la nueva era reglamentaria junto a Honda. Los resultados del equipo británico han quedado lejos de las expectativas generadas por el proyecto y eso ha reabierto una pregunta recurrente en el paddock: ¿cuándo pondrá fin Alonso a una de las carreras más longevas y exitosas de la historia del campeonato?

Los comentaristas de Mediaset se mojan sobre el futuro de Fernando Alonso

Pese a las dudas que puedan existir sobre su futuro, Gonzalo Serrano se mostró convencido de que el bicampeón del mundo continuará compitiendo más allá de esta temporada. "¿Seguirá Alonso? Yo creo que sí. La deuda que tiene la Fórmula 1 con él y él con la Fórmula 1 está sobre la mesa y yo creo que Fernando por lo menos un año más va a seguir", afirmó el comentarista de Mediaset. Una reflexión que encaja con la sensación de que Alonso todavía tiene cuentas pendientes en la categoría y que difícilmente querrá cerrar su trayectoria sin comprobar hasta dónde puede llegar el proyecto de Aston Martin tras varios años de inversión y desarrollo.

Miguel Portillo también apuntó hacia la continuidad del español, aunque puso el foco en la importancia simbólica de una de las citas más emblemáticas del calendario: el Gran Premio de Catalunya. "Importante este gran premio porque puede ser el último de Fernando Alonso en Montmeló. El año que viene no va a estar más en el calendario. Creo que Alonso se va a quedar un año más", señaló. Sus palabras reflejan cómo cada temporada que disputa el ovetense es observada con especial atención por aficionados y analistas, conscientes de que el final de su carrera deportiva está más cerca que nunca, aunque todavía no exista ninguna decisión oficial sobre su retirada.

En la misma línea se expresó Iván Vicario, quien considera que las circunstancias actuales invitan a pensar en una continuidad antes que en una despedida. "¿Se retirará Alonso al final de temporada? Quizás si Aston Martin hubiera ido bien se lo podía pensar, pero no creo que se quiera quedar con este sabor de boca, así que seguirá por lo menos un año más", aseguró.

La teoría compartida por los tres analistas es clara: después de una campaña complicada y con un proyecto que aún no ha alcanzado los resultados esperados, Alonso tendría más motivos para seguir intentando devolver a Aston Martin a la lucha por los puestos de cabeza que para poner fin a su aventura en la Fórmula 1 al término de 2026.