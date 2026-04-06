Dani Olmo da portazo a Arabia Saudí a pesar de las ofertas astronómicas

Celia Pérez 06 ABR 2026 - 10:13h.

El deseo del mediapunta es continuar en el cuadro culé

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Tras haber ganado al Atlético de Madrid y dar un golpe importante en la mesa por el título de LALIGA, en el Barça no olvidan el trabajo que tienen por delante para el próximo mercado de fichajes. Deco debe resolver el futuro de hombres como Lewandowski, que apunta hasta final de temporada cuando se resuelva su futuro, o Marcus Rashford, que cada vez tiene más complicado quedarse en la Ciudad Condal, aunque hay de uno del que no tendrá que preocuparse, el de Dani Olmo.

El centrocampista culé es feliz a las órdenes de Hansi Flick, donde vive un gran momento de forma compartiendo protagonismo con Fermín López en la media punta. Funciona tenga el plan que tenga el técnico alemán con él, incluso como falso '9' frente al Atlético, y se ha convertido en una pieza importante dentro del equipo. Por ello, por mucho que vengan de fuera a seducirle con ofertas más que suculentas, la idea de Dani Olmo es continuar en el Barça.

Así lo asegura el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, que apunta que el futbolista nunca se ha plantado marcharse a Arabia Saudí. Salir del Barça no entra en estos momentos en sus planes, ni aunque las ofertas que puedan llegar sean astronómicas.

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De esta forma, en el Barcelona se tienen que despreocupar por un futbolista que se ha vuelto indispensable para Hansi Flick. Ni tentaciones como las de Arabia lo alejan de la entidad culé.

Más allá de sus números, participando en 39 partidos, anotando ocho goles y dando ocho asistencias, el mediapunta es clave también por su trabajo defensivo. Comprometido en la presión tras pérdida y recuperando balones en campo contrario, se une además a su polivalencia. Todo ello es clave para que el técnico alemán lo convierta en una pieza destacada en su esquema.