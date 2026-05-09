Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 18:27h.

El partido tuvo solo 49 minutos efectivos de juego

El uno por uno y notas del Elche ante el Alavés con tres cracks y cuatro suspensos

Compartir







Eder Sarabia salió del Martínez Valero con un punto y con un enfado enorme. El técnico del Elche explotó en rueda de prensa tras el empate ante el Deportivo Alavés y cargó duramente contra las constantes pérdidas de tiempo del conjunto vitoriano y la permisividad arbitral de Busquets Ferrer.

Porque más allá del 1-1, Sarabia sintió que el partido se fue escapando entre interrupciones, jugadores en el suelo y minutos que nunca se jugaron. Y dejó una frase demoledora.

“Le han birlado más de 40 minutos”

El entrenador franjiverde puso el foco en el escaso tiempo efectivo del encuentro: apenas 49 minutos reales de juego en un partido que se fue hasta los 100.

Una cifra que indignó al técnico vasco: “Al que ha pagado 80 euros le han birlado más de 40 minutos”.

Sarabia señaló directamente el planteamiento del Alavés y criticó que no hubiese sanciones por perder tiempo: “Desde la primera jugada se veía lo que proponía un equipo y otro. Si el otro equipo propone tirarse, perder tiempo y exagerar… hay equipos que no favorecen en la tarea”.

Incluso confesó que pidió amarilla para un jugador de su propio equipo, André Silva, por entender que estaba frenando el juego: “Cuando la jugada de André Silva le dije al cuarto árbitro que era amarilla”.

Un punto que sabe raro, pero mantiene vivo al Elche

Más allá del enfado, Sarabia trató de quedarse con la parte positiva del empate. El Elche continúa fuera del descenso y mantiene margen sobre varios rivales directos a falta de tres jornadas.

PUEDE INTERESARTE Así queda la pelea por el descenso tras la épica remontada del Levante a Osasuna

Eso sí, el técnico reconoció que el equipo salió frustrado porque esperaba ganar una auténtica final por la permanencia: “La expectativa era ganar y te quedas más bajo, pero es un buen punto”.

El entrenador ilicitano también quiso lanzar un mensaje de optimismo en plena pelea por la salvación: “Estoy más convencido de que lo vamos a conseguir”.

Aunque antes, dejó otra crítica al arbitraje que terminó de explicar su calentón: “El árbitro no quería dejarles con diez”.

Una tarde de nervios, interrupciones y tensión en el Martínez Valero, donde Sarabia terminó sintiendo que el fútbol apenas apareció durante la mitad del partido.