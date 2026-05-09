Joaquín Anduro 09 MAY 2026 - 15:58h.

Así fue la actuación de los futbolistas de Eder Sarabia

El presidente del Elche pronostica cuántos puntos necesitan para salvarse: "Se conseguirá"

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El Elche CF no pasó del empate ante el Deportivo Alavés con un 1-1 en una de las finales por la salvación de esta jornada en LALIGA EA Sports. Tras el gol de Toni Martínez de penalti, Josan revolucionó el encuentro desde el banquillo y asistió para la igualada final a Álvaro Rodríguez, otro de los más destacados en los de Sarabia.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjiverde en la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS.

Matías Dituro [6]: Seguridad por parte del futbolista argentino en las jugadas en las que le tocó intervenir más allá del penalti encajado. Fundamental también con el balón en los pies.

Víctor Chust [6]: El buen pie del zaguero se pudo ver en una salida de balón en la que tuvo protagonismo e incluso como encargado de lanzar a balón parado.

David Affengruber [7]: El austríaco se recuperó de su error en el partido ante el Celta completando una actuación magistral dominando los balones aéreos e incluso ayudando para cubrir los huecos que quedaban en la defensa. La pérdida de marca de Mañas le pudo costar un susto a su equipo en el descuento.

Pedro Bigas [4]: El capitán franjiverde estuvo falto de contundencia por momentos y también dejó algunos huecos por los que los futbolistas babazorros llegaron a generar ocasiones.

Tete Morente [4]: Muy poca incidencia en el partido del futbolista de La Línea de la Concepción, que quedó además más señalado por las buenas acciones de Josan al entrar en su lugar.

Gonzalo Villar [6]: Se estaba mostrando dubitativo el murciano, sin llegar a incidir mucho en el partido, pero tomó la responsabilidad tras la salida al campo de Aleix Febas para liderar al Elche en los mejores minutos de los de Sarabia.

Marc Aguado [7]: El aragonés se multiplicó en labores defensivas apareciendo por todos lados del campo, ya fuera para sostener a sus compañeros en la medular o incluso para tapar los huecos dejados en defensa.

Aleix Febas [4]: El Elche se liberó del acoso del Alavés en los primeros minutos cuando el catalán comenzó a entrar más en juego pero terminó siendo sustituido por un penalti evitable que acabó en el 0-1.

Germán Valera [5]: Más ímpetu que precisión por parte del futbolista hispano-lituano aunque su verticalidad y esfuerzo defensivo sirvió para activar al resto de sus compañeros.

Álvaro Rodríguez [8]: El punta tuvo que pelear una y otra vez en los balones aéreos, ya fuera en los pelotazos de Dituro o en las jugadas a balón parado. Tras varias ocasiones, una de ellas con Sivera ya batido, el uruguayo remató de forma excepcional un envío medido de Josan para empatar.

André da Silva [5]: Se las tuvo que buscar por su cuenta el internacional portugués que, aun así, fue capaz de generar varias ocasiones frenadas por las paradas de Sivera, los defensas ilicitanos o la falta de puntería.

Sustituciones de Eder Sarabia en el Elche-Alavés

Josan Ferrández [8]: Nada más entrar al campo, el veterano futbolista comenzó a crear peligro desde la banda izquierda con sus centros y, así, fue capaz de darle a Álvaro Rodríguez la asistencia del 1-1.

Grady Diangana [4]: A diferencia de Josan, la entrada del congoleño apenas se notó e incluso recibió un susto por una amarilla que no era para él y que le hubiera obligado a irse expulsado.

John Chetauya [-]: Aportó solidez en los minutos que estuvo sobre el campo.

Buba Sangaré [-]: Esta vez le tocó ser suplente pero aprovechó el rato que jugó para darle frescura al Elche.

Héctor Fort [-]: Sigue sumando minutos tras su lesión el jugador cedido por el Barça.