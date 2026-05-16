Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 19:01h.

Luís Castro prefiere no saber lo que pasa en otros estadios más allá del Ciutat

El Big Data predice el final del descenso en LALIGA: cuatro equipos se alejan y cinco tienen problemas

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La locura se ha apoderado de la pelea entre la salvación y el descenso en LALIGA EA Sports con unas semanas en las que los equipos de la zona baja han conseguido tantas victorias que incluso han despertado críticas entre los aficionados por resultados adulterados. Luís Castro, antes del decisivo duelo directo entre Levante y Mallorca, ha reflexionado sobre esto reconociendo que prefiere no seguir durante su partido lo que pase en otros estadios en esta jornada 37.

Luís Castro y la pelea por la salvación del Levante

Alguien del staff del Levante pendiente de los otros partidos: "En los otros resultados, ¿yo puedo controlar algo ahí? ¿No? Entonces, tengo que estar con mi concentración al 100% aquí. Es mi trabajo. Lo que va a pasar en los otros... Si vamos a hablar de lo que pasa en los otros, si han pasado tantas cosas raras hasta ahora, yo ya estaba en el hospital. Ya tenía un ataque cardíaco mirando los otros partidos y lo que pasa. Yo no puedo controlar eso. Yo puedo controlar lo que va a pasar aquí. Tengo que estar al 100% concentrado en todo lo que va a pasar aquí. Y si empiezas a pensar en el otro... tienes que jugar para ganar. Yo pienso que es tal vez la liga con más puntos de los equipos de descenso de siempre. Entonces, tienes que continuar peleando para ganar. Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. Si lo ganas, estás más cerca del objetivo.

Partido más especial para Luís Castro junto a las semifinales de Copa de Francia PSG-Dunkerque: "No, el próximo, que en este momento es el Mallorca. Todos los partidos para mí son muy importantes. He tenido partidos que, por lo que han dado a los clubes donde estaba, han sido importantes. He jugado finales, he jugado descensos, he jugado partidos de Copa... Estás hablando de PSG y, para llegar hasta ahí, en ese año eliminamos a tres equipos de Primera de Francia. Si los otros partidos no eran importantes, ya no jugaba contra el PSG. No, el próximo partido para mí es siempre el más importante. Es normal que, para los aficionados o para las personas, pueda tener alguna cosa más un partido u otro, pero para mí son partidos para ganar. El más importante de mi vida es el partido de Mallorca en este momento".

El Levante-Mallorca, primero sin margen de error: "No sé. No sé si es posible que un equipo pierda y se quede en LALIGA. Matemáticamente es posible que uno de los equipos pierda y se quede en LALIGA. Si vamos por ahí, cuando he venido me dijeron que normalmente son tantos puntos los que son suficientes, con esos puntos te quedas. Y ahora ya dicen que tal vez con esos puntos te quedas. Tal vez. Y ya son más puntos de lo que eran antes. Yo no sé lo que va a pasar. Es un partido importante y vamos a jugar para ganar pero yo tampoco sé si ganas y te quedas, o si pierdes y no te quedas. No consigo adivinar. Entonces, es un partido muy importante. Cuanto más cerca del final del campeonato, menos margen tienes para corregir después, es cierto. Pero tampoco puedo decir que ganas y ya está o pierdes y estás fuera. Eso no es posible decirlo en este momento porque matemáticamente no es así como está, pero es un partido muy importante y eso sí es evidente".