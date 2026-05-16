Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 18:52h.

Hasta 400 aficionados se reunieron en Son Moix para despedir al equipo, antes de la final por la permanencia en Valencia

Martín Demichelis pone en duda la vuelta de Antonio Raíllo y lanza un mensaje de esperanza: "Quiero a once guerreros"

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La afición del RCD Mallorca volvió a responder en uno de los momentos clave de la temporada y tras el batacazo de Getafe. Antes de que el equipo pusiera rumbo a Valencia, varios centenares de seguidores se acercaron para despedir a la plantilla con bengalas, cánticos y un ambiente que recordó a las grandes citas del club. El autobús salió entre aplausos y bufandas al aire mientras los futbolistas saludaban primero reunidos delante del estadio y luego desde dentro del autobús, conscientes de lo que se juegan en esta próxima jornada ante el Levante.

Los vídeos que circulan en redes muestran la implicación total del mallorquinismo. Muchos aficionados, entorno a los 400, llegaron bastante antes de la salida del equipo y acompañaron el trayecto del autobús hasta perderlo de vista. El humo rojo, los gritos de ánimo y los cánticos dedicados a los jugadores dejaron una imagen potente y muy representativa de la conexión que existe ahora mismo entre grada y vestuario.

El partido en Valencia se vive en la isla como una auténtica final. La afición quiere estar cerca del equipo hasta el último momento y la despedida antes del viaje fue otra demostración de ello. Incluso algunos jugadores grabaron el recibimiento con sus teléfonos móviles, sorprendidos por el ambiente que se encontraron a la salida. En un tramo decisivo del campeonato, el Mallorca siente el respaldo de los suyos. La escena previa al viaje dejó claro que el equipo no estará solo en el Ciutat de Valencia y que, pase lo que pase, la afición piensa acompañar hasta el final del trayecto.

Martín Demichelis y el mensaje a su afición

"Se agradece que animen porque es lo que necesitan los jugadores en este momento. Quedan 2 partidos, lo vamos a luchar y dependemos de nosotros. Muchos lo hubiéramos firmado, es una bendición. En Valencia habrá 500 mallorquinistas. Si tuviéramos más entradas, las hubiéramos vendido. No viajaremos solos", recordaba Demichelis en rueda de prensa.

"Del resultado de mañana va a depender nuestro objetivo, es el partido crucial, yo hablare con los jugadores y ellos ya son conscientes. Estar positivo y valiente, que se vean 11 guerreros en el campo y un buen banquillo. Cuando volvamos, quiero volver con la cabeza alta, con la sensación de haber dado todo. Nos queda un día y medio para determinar quién va a salir", añadía sobre cómo encarar una auténtica final por lograr la permanencia en Primera División.