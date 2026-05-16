Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 17:16h.

Martín Demichelis espera que su equipo cambie radicalmente la imagen que dio hace días en Getafe

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras el empate del Girona

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El RCD Mallorca de Martín Demichelis tiene por delante una auténtica final por la permanencia. Tras caer estrepitosamente ante el Getafe hace escasos días, la situación del equipo balear se ha vuelto dramática. No solo están en descenso a dos jornadas del final, sino que la casuística podría hacer que una derrota le descendiera matemáticamente. Un contexto agónico y sin margen de error. Para ello, el técnico argentino apurará las opciones de contar con Antonio Raíllo y aplaude a toda la afición mallorquinista que estará en el Ciutat de Valencia. A fin de cuentas, la permanencia en Primera División pasa por ganar -o al menos puntuar- este domingo.

"Llegamos sobre la madrugada del jueves y reunimos al grupo para mandar un mensaje de unidad, queríamos vernos las caras. A partir de ahí, queremos olvidarnos de lo que fuimos en Getafe y acordarnos de lo que fuimos muchos otros partidos. Nos tenemos que acercar a eso, se va a salvar el que tenga mas valentía. Mañana es una gran posibilidad para crecer como seres humanos. El equipo que se salve va a ser el que tenga valentía. Me dolió mucho la derrota en Getafe, no solo por los 3 puntos que se escapaban si no porque no nos acercamos a lo que veníamos siendo. Estamos super bien, lo del Getafe está olvidado", explica Demichelis en rueda de prensa sobre cómo se están reponiendo del batacazo en Getafe.

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La de este domingo es una situación límite. O todo o nada. Un contexto que a Demichelis le resulta familiar. "Viví algo similar con el Málaga, nos quedaban 11 jornadas y éramos colistas, había que estar unidos y seguir insistiendo, un sabio como era Pellegrini no cambió nada, se ganaba o se perdía por mínimos detalles y así es el futbol. Del resultado de mañana va a depender nuestro objetivo, es el partido crucial, yo hablare con los jugadores y ellos ya son conscientes. Estar positivo y valiente, que se vean 11 guerreros en el campo y un buen banquillo. Cuando volvamos, quiero volver con la cabeza alta, con la sensación de haber dado todo. Nos queda un día y medio para determinar quién va a salir", destaca el argentino.

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Martín Demichelis y las opciones de Antonio Raíllo

Es una de las incógnitas más importantes: la presencia o ausencia de Antonio Raíllo. "Fue una baja importante, es casi el alma de este equipo y quiere estar sin tener el alta medica prácticamente, ayer se entrenó y fue el que mas corrió de los jugadores de campo. Hay que esperara a ver su evolución, va a estar convocado, veremos a ver si es de inicio, pero va a viajar", cuenta Martín; y añade sobre la afición: "500 mallorquinistas. Si tuviéramos más entradas, las hubiéramos vendido. No viajaremos solos".

Respecto a esto último, a la afición del Mallorca, no solo valora el esfuerzo que harán este domingo viajando a Valencia, también la actitud de los que estuvieron en Getafe y animaron a los suyos pese a la mala imagen. "Se agradece que animen porque es lo que necesitan los jugadores en este momento. Quedan 2 partidos, lo vamos a luchar y dependemos de nosotros. Muchos lo hubiéramos firmado, es una bendición", zanja.