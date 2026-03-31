Saray Calzada 31 MAR 2026 - 18:01h.

Eric García ha hablado en 'DAZN' de quién es el líder en el vestuario del Barça

Cuánto dinero pagará la FIFA al Barcelona por la lesión de Raphinha

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El FC Barcelona está repleto de una generación de jóvenes jugadores que hacen pensar en un futuro muy prometedor, pero también cuenta con futbolistas con experiencia que guían a estas perlas al estrellato. Eric García es uno de esos jugadores que están cogiendo peso en el vestuario por todo lo que aporta en el campo. El central, y a veces también centrocampista, ha estado en 'DAZN' y se ha sometido al test de 'Pregutnas en pelotas'.

El jugador demuestra mucha personalidad en el campo y está llamado a ser uno de los pesos pesados en el vestuario culé, pero para él ahora mismo hay uno que es indiscutible. Raphinha es un jugador que no lleva mucho tiempo en el club azulgrana, pero se ha ganado este título de líder por lo que aporta con sus goles y por cómo empuja al equipo. Muestra de ello es que cuando no está sobre el césped se nota y mucho en la actitud de los azulgranas.

Eric García tiene claro quién es su líder

"No es un líder que sea tan silencioso y que no se le vea tanto, pero yo creo que Raphinha. Tiene mucho carácter y muchas veces te cabreas con él porque a veces lo exagera, pero creo que tiene esta sangre caliente que después hace que como jugador esté todo el partido corriendo para arriba y para abajo, nos ayude mucho a la defensa y que meta los goles que mete", dijo Eric García sobre el brasileño.

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Justo se acaba de lesionar con Brasil y la preocupación en Barcelona es máxima. El jugador se podría perder algo más de un mes y justo llega en un momento de la temporada en la que el Barça se juega mucho. El aporte de Raphinha es tal que muchos ven que el equipo cojea sin estar él presente. Eric lo tiene claro y le ve entre lol top. "Viendo el año que hizo la temporada pasada, puede estar considerado uno de los mejores jugadores del mundo".