Szczesny da portazo a una oferta de un equipo de LALIGA y prioriza el Barça

Celia Pérez 05 MAY 2026 - 14:37h.

El meta polaco está decidido a cumplir el año que le queda

Anthony Gordon, de opción para el Barcelona a fichaje imposible

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En menos de dos meses dará el pistoletazo de salida a un nuevo y emocionante mercado de fichajes. A falta aún de cantar el alirón, Deco trabaja ya en una extensa lista de asuntos pendientes, como encontrar un refuerzo para la defensa culé o monitorizar uno de los nombres que está seduciendo a media Europa, pero también resolver asuntos dentro de la propia plantilla como es el caso de Wojciech Szczesny.

Desde hace semanas ya se habla de un interés culé hacia Álex Remiro, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2027, pero su llegada a la Ciudad Condal sería para reforzar una portería en la que en estos momentos se encuentra Joan García y Szczesny. Pues bien, tal y como informa Mundo Deportivo, pese a todo, Szczesny no tiene ninguna intención de dejar el FC Barcelona.

El guardameta está decidido a cumplir el año que le queda de contrato y tanto es así que incluso habría rechazado una oferta de dos años de uno de los equipos de la zona alta de LALIGA. El deseo por continuar en el Barça es innegable, incluso cuando en dicha oferta le ofrecían ser portero titular, algo que no va a ser con Joan García en la plantilla culé y más complicado aún si llega Remiro.

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El polaco, más allá del proyecto deportivo que le pueda ofrecer cualquier otro equipo, está decidido a priorizar la estabilidad y la felicidad de su familia, que se encuentra cómoda en la Ciudad Condal. Por ello, Szczesny está decidido a hacer valer ese año de contrato que le vincula al Barcelona hasta junio de 2027.

Su figura ha sido, en cualquier caso, una de las más particulares dentro del vestuario azulgrana en los últimos tiempos. Su llegada se produjo por la necesidad del Barça de incorporar un portero tras las lesiones de Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña en 2024 y que ha terminado ganándose un hueco tanto por su trabajo en el campo como en el vestuario.