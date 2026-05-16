Al final no lo consiguió: la convocatoria del Valencia CF ante la Real Sociedad

David Torres 16 MAY 2026 - 18:53h.

Carlos Corberán anuncia dos bajas, una duda y se defiende: "Nunca jugamos a que no pase nada, necesitamos los puntos"

La gran duda era si viajaba Lucas Beltrán y se quedó en tierra; viajan tres canteranos

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ValenciaEl Valencia CF ha viajado esta tarde a San Sebastián dónde este domingo jugará el partido correspondiente a la Jornada 37 de LALIGA en el que se juega conseguir la permanencia matemática. Para ello deberá sumar o esperar que alguno de sus rivales pinchen.

El equipo llega "necesitado", tal y como ha reconocido un Carlos Corberán que, en cuanto a los lesionados, el técnico valencianista, apuntó que están a la espera de los resultados de las pruebas a las que se sometían Renzo Saravia y José Luis Gayà este sábado pero no estarán ante la Real Sociedad. Además, Carlos Corberán estaba a la espera de ver cómo reaccionaba al tratamiento para la rodilla el delantero argentino Lucas Beltrán para ver si puede entrar o no en la convocatoria. Finalmente NO ha viajado.

Al margen de la situación del argentino, Corberán cuenta con las bajas de Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y José Copete, por lo que completó la convocatoria con jugadores del filial.

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Para completar la información, cabe recordar que Corberán tiene cinco futbolistas apercibidos de sanción que, si son amonestados en Anoeta, se perderán el choque contra el Barça de la semana que viene. Se trata de Pepelu y Guido Rodríguez, el lateral derecho Thierry Rendall y los delanteros Largie Ramazani y Sadiq Umar.

Convocatoria del Valencia CF ante la Real Sociedad

El Valencia CF ha viajado esta tarde a San Sebastián

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 37 de LALIGA.

Porteros: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, Cömert, Jesús Vázquez, Thierry Rendall

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq.

Se lleva del filial: Rubo Iranzo, Marcos Navarro y Otorbi

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Foulquier, Diakhaby, Copete, Gayà, Renzo Saravia

Descartes técnicos: No hay

Apercibidos: Guido Rodríguez, Pepelu, Thierry Rendall, Largie Ramazani y Sadiq