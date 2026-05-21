David Torres 21 MAY 2026 - 13:38h.

Arnaut Danjuma baja de última hora en la lista del Valencia CF

Lleva ocho meses sin marcar un gol

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ValenciaSin ser titular desde marzo, lesionado antes del partido en Anoeta, cuestionado, apagado, triste, estrellado cuando iba para estrella del proyecto. Cualquiera de estos detalles resumen el presente de un Arnaut Danjuma que, al menos, podrá "jugar" la repesca de su temporada ante el Barcelona. El equipo de Carlos Corberán regresó al trabajo el martes por la tarde en una sesión en la que el grupo estuvo diferenciado en dos grupos, el miércoles se entrenó todo el grupo junto y Danjuma hizo una parte. Hoy jueves ha completado la sesión por lo que las molestias en la espalda parecen haber desaparecido y podrá entrar en la lista para buscar con el Valencia CF una victoria que le dé opciones de clasificarse para la Conference League, siempre que Getafe y Rayo Vallecano no ganen sus respectivos partidos. Otra cosa bien distinta es que juegue de inicio o, incluso, que tenga minutos. Danjuma se presentará a la repesca de su temporada pero otra cosa es que Corberán cuente con él.

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Sin marcar desde septiembre y sin asistir desde enero

Los motivos son varios. Los numéricos no admiten debate. Sin marcar desde septiembre, Danjuma se volverá a encontrar este sábado con el Girona, equipo en el que militó cedido la pasada temporada y en el que cuajó una temporada irregular, una situación similar a la que atraviesa en el Valencia, donde encadena más de ocho meses sin marcar un gol. Desde septiembre para ser exactos.

El último tanto que marcó el natural de Lagos (Nigeria) fue el 30 de septiembre en la derrota contra el Oviedo en Mestalla (1-2), un encuentro en el que además erró un penalti que teóricamente tenía que tirar Pepelu. El día del Oviedo. De este modo, Danjuma ya ha superado el medio año sin ver portería, mientras que la última asistencia que repartió fue el 24 de enero en la victoria ante el Espanyol (3-2), hace cuatro meses.

Tiene contrato sí, pero...

La realidad dicta que debe ser Carlos Corberán quien le comunique al jugador y al club si cuenta con él para la temporada que viene. Arnaut Danjuma tiene contrato en vigor (acaba en 2028) pero el técnico le ha mandado mensajes directos con las alineaciones. No juega un partido completo desde febrero, no es titular desde marzo, en los dos últimos meses lleva 68 minutos... Es la prueba evidente que para el técnico de Cheste no es importante y que, si la confección de la plantilla precisa un esfuerzo por un futbolista en su zona, él puede ser el sacrificado. Es decir, a pesar de tener contrato, su continuidad en el equipo no está absolutamente garantizada.