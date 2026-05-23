Convocatoria del Valencia CF ante el FC Barcelona con siete bajas

David Torres 23 MAY 2026 - 13:18h.

Comert está sancionado y se suma a los lesionados

A Corberán le sobran los motivos para romper la estadística contra el Barça: 18 goles en tres partidos

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ValenciaEl Valencia CF se ha concentrado esta mñanaa en su horel para ultimar la prepración de cara al Valencia-Barcelona de este sábado en el que el equipo, por primera vez en siete años, podría alcanzar una clasificación europea. Será un partido especial en Mestalla, pues muchos de los futbolistas vivirán su último día como valencianistas, algunos sabiéndolo y otros aún no lo tienen claro.

Tal y como se preveía, el atacante neerlandés Arnaut Danjuma entra en la convocatoria y es la gran novedad después de quedarse fuera en San Sebastián. Mientras, el delantero argentino Lucas Beltrán sigue con problemas en la rodilla y se queda fuera. De esta forma, a falta de un día para el Valencia-Barcelona de este sábado en el que los valencianistas lucharán por la séptima plaza que da acceso a la Liga Conferencia, el argentino, cedido esta temporada por la Fiorentina, se perderá su quinto partido consecutivo y no podrá despedirse del equipo ni de Mestalla sobre el césped. También son bajas os lesionados José Luis Gayà, Renzo Saravia, José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. A estos hay que sumarle la ausencia por sanción del central Eray Cömert.

Convocatoria del Valencia CF ante el FC Barcelona

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 38 de LALIGA.

Porteros: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, Jesús Vázquez, Thierry Rendall

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq.

Se lleva del filial: Abril, Rubo Iranzo, Lucas Núñez, David Otorbi y Rubi

Bajas por sanción: Eray Cömert

Bajas por lesión: Foulquier, Diakhaby, Copete, Gayà, Renzo Saravia

Descartes técnicos: No hay

Apercibidos: Guido Rodríguez, Pepelu, Thierry Rendall, Largie Ramazani y Sadiq