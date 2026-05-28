Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 14:34h.

El futbolista ofrece declaraciones este jueves

El juicio contra Rafa Mir por agresión sexual, en directo

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Rafa Mir y Pablo Jara se enfrentan este jueves al juicio por agresión sexual hacia dos mujeres en septiembre del pasado 2024. Unos delitos por los que Fiscalía reclama condenas de prisión de hasta 10 años y medio de prisión en el caso del primero, y tres para el segundo. Ambos futbolistas deberán declarar ante el juez, pero antes fue el turno de la Policía.

Varios miembros de los cuerpos policiales y un oficial han acudido a la Ciudad de la Justicia de València para colaborar con un caso que pronto tendrá resolución. En ElDesmarque recogemos las declaraciones íntegras.

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Las declaraciones íntegras de la Policía en el juicio de Rafa Mir

Sobre las 13:30 horas, un Policía Local arrancó su exposición: "Nos requirió Levantina de Seguridad. Un vecino les había llegado. No tuvimos ni que entrar. Los varones estaban en la puerta y las dos chicas nada más entrar. Carla nos dice que le habían pegado un manotazo. No sabía cómo se llamaba. La lesión no la vimos, sólo días después en Liria. No vi una agresión clara".

Este primer policía añadió lo siguiente: "El oficial C11 y yo pedimos permiso para buscar al otro varón. No los reconocí, ni antes, ni cuando nos fuimos. Cuando le pedí la filiación no nos dieron una correcta. Nos enteramos después. No entramos más por si luego nos culpaban por si faltaba algo. Por eso no registramos más la casa aunque Rafa Mir nos autorizó. En principio era un delito de lesiones".

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A renglón seguido fue el turno del segundo policía: "No vi ninguna lesión. Antes de irse, Carla se acercó a Rafa y le dijo: 'bueno ya hablamos'. Carla nos dijo que Andrea es muy sentida y que se había sentido así por la forma de tirarlas y del manotazo. Los dos varones se reían desde la puerta y les pregunté de qué se reían y me dijeron que les hacía gracia la escena".

Otro testimonio importante fue el de la mujer policía: "Las chicas estaban vestidas, no vi lesiones. Carla estaba más tranquila, Andrea estaba con los ojos llorosos, más seria. En el momento que nos cuenta la chica lo sucedido estaban las dos juntas. No me entrevisto a solas con ella. Jamás me dejan sola con mis compañeros. Le dije a la Guardia Civil que no voy a cambiar mi declaración. En ningún momento me entrevisto a solas con la chica. Cuando el compañero le preguntó si al pedirle que parara, paró; ella le dijo que sí".

Y por último, el oficial que llegó al chalet de Rafa Mir: "Me enteré después de quién era Rafa Mir por la prensa, porque en el fútbol no estoy muy puesto. No vi la lesión, ni nada. Intentamos identificar al amigo y, tras el consentimiento, entramos a buscarlo. Rafa Mir colaboró sin problemas. Desde el recibidor le dijimos que le buscara. Supuestamente era por un manotazo y no voy a registrar una casa que no es mía. Yo cuando llegué la chica no estaba desnuda".

Fue entonces cuando el oficial reveló la declaración de un vigilante de seguridad: "Carla nos dijo: 'Nos han tirado del chalet y ella (Andrea) no está acostumbrada a estas cosas'. Nos lo dijo como si se hubieran visto desbordas. Un vigilante de seguridad dijo: 'Esto se arregla con dinero'. Los compañeros me dijeron que había consentimiento, les insistí mucho y me dijeron que sí. Mis compañeros, que hablaron con las víctimas, me dijeron que cuando le pidieron que parara, paró y que hubo consentimiento".