Alineaciones confirmadas de Escocia y Brasil hoy en el Mundial 2026

Ángel Cotán 24 JUN 2026 - 22:31h.

Última jornada en el Grupo C

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de dieciseisavos: partidos confirmados, fechas y horarios

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El encuentro de este miércoles definirá el Grupo C del Mundial. Brasil llega a la tercera y última jornada con 4 puntos y un +3 de diferencia de goles, mismos puntos que Marruecos, quien tiene un +1. Escocia aparece detrás con tres puntos.

En caso de victoria, los escoceses harían historia con su primera clasificación a la segunda ronda de un Mundial en ocho participaciones, mientras que si empatan o pierden deberán mirar al resto de grupos para acceder como uno de los mejores terceros. Haití, ya eliminado, cierra el grupo con cero puntos.

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El partido comenzará a las 18:00 hora local (22:00 horas GMT) en el Hard Rock Stadium, al norte de Miami, y donde tres horas antes del encuentro ya se veían numerosos hinchas escoceses con sus tradicionales 'kilts', aunque el color predominante era el amarillo de la 'Canarinha'. La lluvia amainó este miércoles las altas temperaturas previstas para el inicio del encuentro entre Brasil y Escocia en Miami, para el que se esperaba una sensación térmica de casi 40 grados por el calor y la elevada humedad.

La alineación titular de Escocia

Este es el once titular del combinado escocés: Gunn, Robertson, Mctominay, Mcginn, Hendry, Gannon-Doak, Ferguson, Shankland, Patterson, Mclean y mckenna.

El once inicial de Brasil

Esta es la alineación titular del combinado brasileño: Carlo Ancelotti vuelve a apostar por Alisson en portería, Marquinhos como líder en defensa, Casemiro en la medular y arriba Vinicius Junior tratará de marcar diferencias. Así las cosas, así sale Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes; Casemiro, L. Paquetá, B. Grimaraes; Vinicius, Rayan y Matheus Cunha