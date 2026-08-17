Pablo Sánchez 17 AGO 2026 - 12:18h.

José Mourinho alucina con la calidad del Real Madrid y manda un aviso: "Si no están ilusionados, tenemos un problema"

El club merengue se guarda un porcentaje sobre un futuro traspaso

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El Real Madrid sigue dando salida a los jugadores de la casa. A los importantes ingresos que ha obtenido el club este verano con las salidas de diferentes canteranos se suma este lunes una más. Jacobo Ortega pone rumbo al Racing Club de Estrasburgo y dejará 10 millones de euros en las arcas merengues por el 70% de sus derechos. Los blancos se guardan un porcentaje de una futura venta.

Jacobo, campeón de la Youth League con el Juvenil A del Real Madrid el pasado curso, se suma a las 12 ventas que ya ha efectuado el club que preside Florentino Pérez este verano: Nico Paz, Gonzalo, Víctor Muñoz, Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Palacios, Valdepeñas, Fran García, Mario Martín y Fran González.

El comunicado del Real Madrid

Este ha sido el comunicado emitido por el Real Madrid para anunciar la salida de Jacobo Ortega rumbo al Racing Club de Estrasburgo.

El Real Madrid C. F. y el RC de Strasbourg Alsace han acordado el traspaso de nuestro jugador Jacobo Ortega. Jacobo Ortega llegó al Real Madrid en 2018 con 12 años y ha formado parte de nuestra cantera durante ocho temporadas. En la 2025-2026, ganó con el Juvenil A la Youth League.

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El Real Madrid siempre será su casa y agradece a Jacobo Ortega su entrega en todos estos años que ha pertenecido a nuestro club. El Real Madrid le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida.