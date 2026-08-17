Karim Benzema podría quedar libre y el Al-Hilal ya trabaja en su recambio

Fran Duarte Madrid, 17 AGO 2026 - 12:38h.

Karim Benzema no cuenta para Inzaghi y el delantero ha pedido desvincular su contrato antes de su último año

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Nuevo bombazo en el mercado de fichajes. El Al-Hilal ya empieza a hacerse a la idea de que Karim Benzema podría abandonar el equipo en este mercado de fichajes. Según adelantan desde Sky Sport, Simone Inzaghi no cuenta con el delantero francés y el propio Benzema podría llegar a un acuerdo con el club y la liga árabe para rescindir su contrato. Una situación complicada porque parte del salario del exfutbolista del Real Madrid lo paga la Saudi Pro League y todas las partes deberían llegar una solución.

Benzema por su parte habría pedido al club cobrar su último año íntegro para poder desvincularse, una opción que no convence a los ejecutivos del Al Hilal ni tampoco a los de la Liga. Karim aún tiene contrato hasta junio de 2027 y no quiere perder el dinero que le corresponde de ese último año. Pese a toda esta situación, el delantero francés ya ha disputado el primer partido de esta temporada con el Al Hilal con una victoria sobre el Al-Faisaly por 4-2 con gol incluido de Benzema de penalti. Eso sí, durante ese partido dejó una imagen muy comentada al ser sustituido en el minuto 70’ con signos claros de disconformidad. Una secuencia que ha hecho que aumenten los rumores sobre su mala relación con el cuerpo técnico de Inzaghi.

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El Al-Hilal ya trabaja en un sustituto para Benzema

El club no se queda de brazos parados y ya trabaja en su posible sustituto con Ollie Watkins encabezando la lista. El delantero inglés tiene contrato con el Aston Villa de Unai Emery hasta el año 2028 y no disputó ni un minuto contra el Paris Saint Germain en la Supercopa de Europa de hace unos días. En caso de abordar su fichaje, el Al Hilal deberá llegar a un acuerdo de traspaso con los ‘villanos’ por un delantero tasado alrededor de unos 25 millones de euros según Transfermarkt.

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Benzema, que en diciembre cumple los 39 años, anotó 25 goles y dio 5 asistencias durante la pasada temporada, aunque la mitad de ellos fueron con el Al-Ittihad antes de fichar por el Al-Hilal en febrero. En caso de llegar a un acuerdo con la Saudi Pro League y el propio club, Benzema quedaría libre para negociar con cualquier club y por su experiencia y calidad se antoja un fichaje muy goloso para cualquier equipo, incluidos algunos europeos y quién sabe si de LALIGA.