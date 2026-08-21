Pepe Jiménez Sevilla, 21 AGO 2026 - 12:24h.

El técnico no le cierra la puerta a Marcao... ni a casi ninguno

Luis García Plaza confirma lo de Rubén Vargas: "Está muy cerca de salir"

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Luis García Plaza no se esconde. El técnico del Sevilla atendió a los medios de comunicación este viernes en la previa del encuentro ante el Athletic Club y, como se esperaba, habló de casi todo menos del partido ante los vascos. El ex del Alavés, que confirmó que el adiós de Vargas "está muy cerca", no cerró la puerta a más salidas... con alguna sorpresa.

Porque el propio técnico reconoce que le ha tocado entrenar a un Sevilla "de pocos recursos" y entiende que "somos lo que somos", por lo que es consciente que en esta próxima semana de mercado, casi la última, su equipo podría perder alguna pieza más.

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Sin dejar de pedir "más jugadores" antes del 2 de septiembre, García Plaza no escondió que, en el caso de salidas "puede ser que me lleve alguna sorpresa en algún momento" ya que "sabemos lo que somos, está claro que necesitamos más jugadores, pero eso lo he dicho ya".

Marcao, Pedrosa, Cardoso... y Agoumé

En el capítulo de salidas, de primeras, se espera que jugadores como Pedrosa, que continúa poniéndolo complicado, o Cardoso, que sigue sin demasiadas ofertas, salgan al estar descartados, a los que deberían sumarse, al menos, el nombre de Marcao.

Respecto al brasileño, García Plaza dijo que se trata de "manera individual" y que "hasta el 2 de septiembre todo está abierto", evidenciando que en el club no le cierran la puerta y que parece altamente complicado que, a menos que no salga, se vuelva a ejercitar con el grupo. "Después del 2 de septiembre veremos la situación", añadía.

La sorpresa, o no tanto, podría ser la salida de Lucién Agoumé, jugador que de momento prefiere seguir en Sevilla, pero que ya sabe que su nombre se está moviendo por Inglaterra e Italia como posible movimiento de última hora.

A partir de ahí, se valorarán más fichajes, pero si Vargas lo cierra, tocará acelerar en el mercado para sumar otro extremo. Así lo desea García Plaza.