El Mallorca busca alternativas ante las peticiones de Adriá Pedrosa

Pepe Jiménez Sevilla, 21 AGO 2026 - 11:32h.

El jugador solicita al Mallorca la misma ficha que tiene en el Sevilla

La fórmula que estudia el Sevilla para la salida de Pedrosa al Rayo Vallecano

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El adiós de Adriá Pedrosa se complica un poco más de lo esperado. El lateral zurdo, ejercitándose al margen desde hace semanas, continúa buscando equipo y según apuntan desde Mallorca, las opciones de jugar en el recién descendido se complican debido a las peticiones del ex del Espanyol.

Porque según cuenta el periodista Juanmi Sánchez, el mismo que destapó el interés del Mallorca en Pedrosa, el club balear estaría buscando alternativas al lateral del Sevilla debido a que el ex del Espanyol sigue esperando un equipo en Primera División... y además no tiene intención de rebajarse su salario.

Cabe recordar que el Sevilla, a pesar de preferir un traspaso que cierre su relación de manera definitiva con Pedrosa, estaba abierto a un préstamo con opción a compra -como ya sucedió con el Elche- siempre y cuando el equipo receptor se hiciese cargo de gran parte de su ficha.

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En estas, con el Sevilla inflexible en dicha petición, el Mallorca esperaba que Pedrosa rebajase sus pretensiones para hacerse cargo de gran parte de su sueldo, pero según la citada fuente el jugador no tiene intención, al menos de momento, de firmar dicha condición.

Con ello, y tras perder fuerza en el mercado del Rayo Vallecano -aunque aún no se debe descartar-, parece que Pedrosa tendrá que esperar un poco más para salir de un Sevilla que no cuenta con él y que ya le ha comunicado que deberá, otra vez, encontrar un nuevo destino.

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Desde Nervión, como sucede con otros futbolistas, también le mueven y esperan que todo se cierre pronto para aprovechar el espacio salarial que pueda dejar en esta recta final de un mercado extremadamente intenso en el Sánchez-Pizjuán.