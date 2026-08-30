Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 00:34h.

Kike Salas se queja de que Alberola Rojas no señalara penalti

Uno por uno del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid: milagros, los justos

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El Sevilla ha caído derrotado por 1-3 ante el Atlético de Madrid en un encuentro de LALIGA EA Sports que no ha estado exento de polémica ya que Kike Salas ha reclamado un penalti de Morten Hjulmand que no señaló Alberola Rojas. Luis García Plaza se ha quejado por la acción y también lo ha hecho el protagonista por parte sevillista de la acción en zona mixta en los micrófonos de ElDesmarque. El de Morón de la Frontera ha insistido en que el centrocampista rojiblanco le "toca clarísimo" a pesar de que el árbitro le dijo que no era pena máxima.