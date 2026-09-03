Basilio García Sevilla, 03 SEP 2026 - 10:48h.

El suizo sufrió unas molestias en la rodilla y ha hecho trabajo individual

El Sevilla cierra la plantilla con el fichaje bomba de Youssouf Fofana

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Se acaba el mercado de fichajes, vuelve la normalidad, y el primer equipo del Sevilla FC se ha ejercitado este jueves en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para seguir preparando el partido del próximo domingo ante el RCD Espanyol. Lo ha hecho con dos noticias, una buena y una mala, y los protagonistas son el recién llegado Youssouf Fofana y uno que se queda, Rubén Vargas.

Primero la mala. El suizo, en la segunda sesión tras cerrarse la ventana de transferencias, ha sido la ausencia más destacada. Según ha indicado el club en su página web oficial, acabó con molestias en la rodilla el entrenamiento del miércoles y realizó trabajo individual para regular cargas. En principio, debería estar el viernes, pero en cuestiones físicas nunca se sabe qué puede pasar con Rubén Vargas.

Por otro lado, Fofana ya es uno más en el grupo. El centrocampista francés llegó a la ciudad a primera hora de la tarde del miércoles, cerró los últimos detalles de su llegada y conoció el Sánchez-Pizjuán, al que ha regresado en la mañana de este jueves para hacer su primer entrenamiento con el grupo. Está a disposición y ya depende de Luis García Plaza si entra en la convocatoria o no de cara al partido del domingo.

Sin Fabio Cardoso

En otro orden de cosas, Fabio Cardoso sigue sin entrenar con el grupo a pesar de que no ha salido en el cierre del mercado de fichajes. El Sevilla, que descarta rescindirle el contrato, apura las horas de los mercados que aún no han cerrado, como el portugués, su país natal, que no cierra hasta la medianoche del próximo sábado. Turquía cierra el viernes y Arabia Saudí, otro de los lugares donde ha jugado el luso, lo hace el domingo a la medianoche. Mientras tanto, continúa entrenando en solitario.

El Sevilla volverá a entrenar este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a las 10.00 horas, estando prevista la comparecencia de Luis García Plaza previa al partido ante el Espanyol a las 11.30 horas. La noticia estará en la presencia o no de Rubén Vargas.