Álvaro Borrego 09 MAY 2026 - 16:33h.

El sistema tecnológico del VAR tuvo algunos problemas y el partido empezó a las 16.26 horas

Elche y Alavés empatan y le hacen un favor a los que huyen del descenso en LALIGA EA Sports

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Por si no fuese suficiente la situación clasificatoria, los momentos previos al Sevilla FC - Espanyol alimentaron todavía más el nerviosismo de dos aficiones angustiadas por la pelea del descenso. El duelo celebrado este sábado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán empezó once minutos más tarde de la hora fijada inicialmente, generando el desconcierto de los aficionados e incluso de algunos futbolistas, inquietos por saber la razón por la cual el colegiado Alberola Rojas se demoraba más de la cuenta en decretar el pitido inicial.

Diez minutos hubo que esperar para que el balón echase a rodar y es que el partido se retrasó por problemas informáticos con el videoarbitraje. Por razones técnicas, debido a algún error con el VAR, Javier Alberola Rojas no pudo empezar este encuentro de la jornada 35 hasta las 16.26, lo que a la postre provocaría que durante algunos segundos el choque pudiese cruzarse con el Atlético de Madrid - Celta de Vigo.

Incluso durante unos segundos el colegiado pareció hablar con Luis García Plaza y Manolo González, seguramente sondeando la posibilidad de poder empezar sin videoarbitraje, pero las partes aguardaron un tiempo breve más y finalmente el árbitro decretó el pitido inicial sobre las 16.26 horas, con once minutos de retraso.

Aunque finalmente los problemas pudieron resolverse, esta no habría sido la primera vez que un partido de LALIGA se juega sin VAR desde que se instauró esta nueva herramienta. El pasado mes de septiembre, durante la primera vuelta, el Rayo Vallecano - FC Barcelona sufrió problemas con el VAR, lo que provocó que durante todo el partido fuese defectuoso. La toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de GRUP MEDIAPRO no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento y ese mal funcionamiento perjudicó los intereses del conjunto rayista, dado que no se pudo revisar el dudoso penalti cometido sobre Lamine Yamal que supuso el gol azulgrana.