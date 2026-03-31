Rafa Alkorta explica el "debate ficticio" con Unai Simón y Joan García en España: "Le está premiando"

El periodista Jorge Cerrato disecciona la campaña y el extraño caso de Jesús Areso y Hugo Rincón

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BilbaoNadie esperaba una temporada tan irregular del Athletic Club y en algunos momentos hasta angustiosa. Es difícil de entender que con la misma plantilla que el año pasado el rendimiento sea tan desigual. Tras una campaña excepcional en la que se llegó a semifinales de la UEFA Europa League los de Ernesto Valverde consiguieron el billete para la Champions gracias a un meritorio cuarto puesto en LALIGA.

El inicio de los leones en agosto fue trepidante con tres victorias consecutivas y la ilusión brotaba por los poros de la afición rojiblanca, pero pronto empezaron los problemas. Lesiones, crisis de juego y jugadores estrella en una alarmante baja forma. Nico Williams a medio gas por sus problemas de pubis, Oihan Sancet que no es ni sombra de lo que fue, un Daniel Vivian desconocido, que afortunadamente vuelve por sus fueros superados sus problemas físicos de los que tampoco se libró Aymeric Laporte.

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Un capitán Iñaki Williams que no empezó bien y se ha perdido casi una docena de partidos por lesión. Yeray fue sancionado por dopaje, el citado Laporte ha estado casi 2 meses lesionado, Alex Berenguer, otrora uno de los jugadores más decisivos de la plantilla, arrastra problemas en un pie, pero independientemente de eso su rendimiento es bajo.

El atacante babazorro Maroan Sannadi también cayó pronto lesionado de la rodilla que le daba guerra, Beñat Prados y Unai Egiluz se rompieron el ligamento cruzado en la pretemporada y es que se lesionaron hasta los cedidos, casos de Manex Lozano, Peio Canales y el guardameta del Valencia CF Julen Agirrezabala.

En fin, que a la Amatxu de Begoña no le llega el manto para proteger al Athletic de tanto mal fario, porque en octubre y noviembre hasta 8 jugadores estuvieron en el dique seco.

Pero no ha sido este el único problema, incluso con todos estos inconvenientes el equipo de Ernesto Valverde ha competido en algunos partidos, pero la flojera defensiva y la falta de acierto en la portería contraria han condenado a los rojiblancos al fracaso en demasiadas ocasiones.

En fin, salvo Unai Simón, Mikel Jauregizar, Yuri Berchiche o Robert Navarro y Nico Serrano, cuando Ernesto Valverde ha tenido a bien darles minutos, la actuación del resto de la tropa zurigorri es bastante decepcionante; si bien como brotes verdes hay que citar los debuts de Alex Rego y de Selton, entre otros.

Pero si hay un 'Expediente X' incomprensible en el Athletic Club ese es el del lateral derecho...

Que fiches a Jesús Areso por 12 millones cuando terminaba contrato en junio en el CA Osasuna, con Andoni Gorosabel en la recámara y que termine jugando el tantas veces injustamente denostado Iñigo Lekue es sencillamente de locos. Y para más inri, vas a Girona y Hugo Rincón, un lateral derecho tuyo cedido te marca el primer gol en un partido en el que caes por 3-0. Vamos, que ni el mayor enemigo del Athletic escribiría un guion tan sangrante.

Ernesto Valverde no ha podido enderezar el rumbo de la nave y su anuncio de poner fin a su labor como entrenador es otra de las varias lecciones de sensatez que nos ha dado siempre el Txingurri 'Ciudadano Ilustre' de Bilbao.

Se va después de “reconquistar” el trofeo del Athletic: la Copa y deja más buenos recuerdos que malos. En lo que queda de temporada puede pasar cualquier cosa, pero tras el angustioso triunfo contra el Real Betis en San Mamés, “UEFA posible” como decía el bueno de Howard Kendall.

.- Por Jorge Cerrato, Periodista