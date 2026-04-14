David Torres 14 ABR 2026 - 09:10h.

El Valencia CF Femenino B se sobrepuso a la pérdida de su entrenador

Nace el Memorial Fernando Martín en recuerdo del entrenador del Valencia CF fallecido junto a su familia en Indonesia

Compartir







ValenciaEl VCF Femenino B consiguió este fin de semana el campeonato en el Grupo VI de Tercera RFEF. Y no es un campeonato más. Es el campeonato de un equipo con alma, que a mitad de temporada sufrió la pérdida de su entrenador, Fernando Martín, fallecido en accidente en Indonesia la pasada Navidad. Andrea y su hija de siete años, fueron rescatadas con vida en el naufragio, mientras que los servicios de rescate encontraron los cuerpos sin vida de Martín, un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa del entrenador.

Por eso, al acabar el partido con la victoria ante el CF La Nucía que confirmaba el título hubo alegría y celebración, pero sobre todo mucha emoción entre jugadoras y cuerpo técnico que han tenido a Fernando Martín y a sus hijos muy presentes en todos estos meses. En cada partido, en cada entrenamiento y en cada momento de dificultad.

Fernando, presente

Fernando estuvo también presente en La Nucía en las camisetas que cuerpo técnico y jugadoras habían preparado para tener el recuerdo del título. Una foto suya en la parte frontal mostraba el camino a un equipo que en todos estos meses ha tenido esa alma para no dejarse ir, pelear y conseguir un campeonato con una dedicatoria muy especial, que además, pudieron compartir sobre el terreno de juego con los familiares de Fernando Martín.

El título es una recompensa al trabajo realizado por jugadoras, cuerpo técnico y staff de la Academia del VCF Femenino desde el pasado mes de agosto. Invictas y con solo dos empates en toda la temporada.

Al equipo le quedan ahora dos jornadas para completar la fase regular y saber cuál su camino más inmediato: ascenso directo, si finalmente por coeficiente fuera el mejor primero de los 19 grupos de Tercera RFEF o una eliminatoria contra otro primero para poder conseguir el ascenso a Segunda RFEF.

Sea como sea, en ese camino el VCF Femenino B seguirá teniendo muy presente a Fernando Martín y seguirá demostrando que es un equipo con alma.

La dedicatoria de su esposa: "Una temporada marcada

Andrea Ortuño esposa de Fernando Martín, le ha dedicado un cariñoso mensaje a su esposo contándole la hazaña: "Fer amor, sois Campeonas de liga !! Y como no podía ser de otra manera, con dedicatoria al cielo.Aunque a ti no te hace falta dedicatorias, eres y serás bueno por naturaleza. Siempre nuestro número 1. Dentro y fuera del campo".