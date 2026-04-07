Simeone detalla su charla con Griezmann y responde a los apercibidos, ganar la Champions y la lesión de Oblak

Rueda de prensa previa al Barça-Atlético de Madrid de ida de la Champions

El CTA da la razón al Atlético: "Debe ser tarjeta roja"

Compartir







Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este martes por sala de prensa en la previa del partido de ida ante el FC Barcelona, correspondiente a los cuartos de final de la Champions League. Antes de su comparecencia, el argentino ha dedicado unas preciosas palabras hacia Antoine Griezmann, quien le acompañaba ante los medios. Y después, ha analizado el duelo y ha hablado del rival, los amonestados o la lesión de Oblak.

La salida y la charla con Griezmann: "Hay charlas que no se cuentan, quedan íntimas. Hemos charlado bastante. Le he dado mi parecer del lado de su entrenador y una persona que le quiere. No soy su papá, su amigo, soy su entrenador. Él ha devuelto ese afecto. Me ha dicho lo que sentía, lo entendí. Y a compartirlo, como siempre".

Lección de partidos ante el Barça: "Rival importante, en un momento importante de la competición. No hay rival menor. La Champions siempre es compleja, aún más en cuartos. Sabemos la capacidad del Barcelona, lo fuerte que es en su casa, creo que sólo perdió uno. Estamos para competir y para hacer un partido donde creemos que podemos hacer daño".

Dónde hacer daño al Barcelona: "Mañana a partir de las 9 esperamos poder representarlo y que lo puedas ver".

Sensación de que el Atleti ataca mejor que defiende: "Todos los equipos cuando atacan mejor, defienden peor. El Barcelona es uno de ellos, ataca muy bien y defiende menos bien, juega con riesgos. La elección del Barça es perfecta, no tiene problemas si recibe un gol para hacer tres, ataca muy bien. Estamos en un proceso de atacar mejor de lo que defendemos, sí".

PUEDE INTERESARTE Simeone chocó la mano con Hansi Flick y luego le mandó una advertencia

Jugadores amonestados: "No estoy al tanto de las amonestaciones".

El Atleti conoce el camino y hay más confianza: "Sabemos dónde estamos, a quién nos vamos a enfrentar, el respeto que le tenemos. Pero tenemos mucha ilusión. Necesitamos salir adelante. No importa quién tengamos adelante, el camino es seguir adelante".

Qué pasa con Oblak: "Está mejor, trabajando muy bien. Entendía que no estaba al 100% y es mejor que continúe jugando Juan. Esperemos que para el próximo partido esté en condiciones en Sevilla".

PUEDE INTERESARTE El historial de polémicas de Kovacs con Atlético y Barcelona: del gol anulado a Julián Álvarez a la expulsión de Xavi

¿Sueña con ganar la Champions?: "No, pienso solamente en el Barcelona".

De qué sirve el partido del pasado sábado: "¿El primer tiempo o el segundo? No, no va a cambiar mucho".