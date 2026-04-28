Lesión de Marc Bartra: qué tiene, tiempo de baja y posibles sustitutos en el Betis

Pepe Jiménez Sevilla, 28 ABR 2026 - 11:59h.

Junior Firpo ocupa 'el puesto' de Marc Bartra

El Betis deberá buscar un sustituto para los próximos encuentros

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El Real Betis, a través de sus medios oficiales, ha anunciado este martes el parte médico de Marc Bartra, futbolista que se retiró lesionado ante el Real Madrid y que no pudo ejercitarse durante la jornada con sus compañeros.

El zaguero, que tuvo que ser sustituido durante la cita ante el Real Madrid, no parecía tener nada grave, pero -a falta de más información- apunta a que no podrá jugar más en lo que resta de temporada.

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El parte médico de Marc Bartra

"Marc Bartra se ha sometido a pruebas médicas por los servicios médicos del club después de tener que retirarse del último partido de liga ante el Real Madrid por unas molestias en el pie derecho. Tras los exámenes médicos, se confirma que presenta una lesión parcial de la fascia plantar del pie derecho.

Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso".

El Betis sin Marc Bartra

Si los peores pronósticos se cumplen y Marc Bartra no puede jugar más esta temporada, Manuel Pellegrini deberá reconstruir su defensa con Diego Llorente como principal señalado a ocupar el eje defensivo junto a Natan.

La otra gran opción, aunque ha ido perdiendo importancia y oportunidades, es Valentín Gómez, futbolista que podría sumar algunos minutos en las rotaciones o en caso de que algunos de los dos centrales titulares sean sancionados o sufran algún nuevo percance físico.

Pérdida importancia, en lo deportivo y en lo anímico, para un Betis que, ahora más que nunca, necesita a todos su hombres disponibles para intentar amarrar la quinta plaza que podría dar acceso a la Champions League de cara a la próxima temporada.