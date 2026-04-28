Junior Firpo ocupa 'el puesto' de Marc Bartra

Pepe Jiménez Sevilla, 28 ABR 2026 - 11:23h.

Pellegrini mantiene su plan con Isco Alarcón

La plantilla reconoció el trabajo de Pablo Fornals en el primer día de trabajo semanal

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Vuelve con novedades el Betis. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini se ejercitó este martes en la ciudad deportiva tras el empate ante el Real Madrid y lo hizo sin Marc Bartra, pendiente del resultado de las pruebas médicas realizadas este lunes, pero con Junior Firpo, que volvió a trabajar de manera parcial con sus compañeros.

Ausente desde el último parón de selecciones, Junior Firpo se ejercitó -de manera parcial- con sus compañeros y si todo va bien podría ir convocado este mismo fin de semana. En caso de hacerlo, liberaría un poco a Manuel Pellegrini en el lateral zurdo, pudiendo utilizar, sí así lo decide, a Valentín Gómez como central en el hueco que, parece, dejará Marc Bartra en la alineación.

El ex del Dortmund, entre otros, se marchó lesionado ante el Real Madrid y este pasado lunes fue sometido a distintas pruebas médicas para conocer el alcance exacto de las molestias y el tiempo de recuperación necesario. Este martes apareció en la charla y, posteriormente, se marchó al gimnasio.

Pablo Fornals, protagonista en la previa

Otro de los grandes protagonistas de la sesión, por suerte por nada físico, fue Pablo Fornals, futbolista que recibió el reconocimiento de sus compañeros tras alcanzar la cifra de 100 encuentros disputados con el Betis este pasado domingo.

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El mediapunta ha sido fundamental para Manuel Pellegrini durante toda la temporada y es serio aspirante a la convocatoria de la Selección Española para el Mundial que arranca este mes de junio, por lo que parece que la temporada de Pablo Fornals, de momento, está lejos de acabar.

Todo lo ocurrido contó, además, con la presencia tanto de Manu Fajardo, como de Ramón Alarcón e incluso del exjugador verdiblanco Assane Diao, ahora futbolista del Como de Cesc Fábregas, entrenador que fue relacionado con el Betis hace días.