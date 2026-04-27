Pellegrini mantiene su plan con Isco Alarcón

Álvaro Borrego 27 ABR 2026 - 11:51h.

El entrenador aún no lo ve "para más de 20 minutos" y sigue siendo cauteloso con su puesta a punta

Seis salidas a coste cero en el filial del Betis

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El regreso de Isco Alarcón ha sido toda una bendición para el Real Betis. Desde su reaparición sobre los terrenos de juego el equipo logró ganar en Girona, con actuación clave del malagueño para el 2-3, y empatar in extremis al Real Madrid, permitiendo a sus compañeros amarrar virtualmente una quinta plaza que por momentos parecía peligrar y mucho. Esa mejoría "no es casualidad", como explicaba el viernes el propio Manuel Pellegrini, quien todavía se muestra cauteloso con la reaparición progresiva del mediapunta, al que todavía no lo ve "para más de 20 minutos".

Como se ha explicado en reiteradas ocasiones, la puesta a punto de Isco Alarcón depende mucho de sus propias sensaciones. Se trata de una lesión que produce mucho dolor y a pesar del compromiso del futbolista, en el Real Betis no quieren correr ningún tipo de riesgo. Lo positivo es que esta semana dispondrá de más días para descansar y fortalecer el músculo. El mediapunta sigue aumentando esfuerzos e irá sumando cargas de minutos a medida que pasen las semanas, pero todavía no parece que pueda estar listo para ser titular.

"Anímicamente está bien porque, por lo menos, está haciendo algunos minutos durante los partidos; minutos que al día siguiente siente, tanto muscularmente como de fatiga y respiración. Creo que todavía le falta para jugar más de 20 minutos, no está en condiciones, pero cada semana vamos evaluando si va mejorando o no", explicaba el viernes Manuel Pellegrini, quien reconocía la influencia directa que ha tenido Isco Alarcón en el paso al frente del Real Betis.

"Nada de lo de Isco puede ser casualidad. Tiene un talento innato para dar balones con ventaja o tomar el control del partido, a pesar de estar recién recuperado de dos lesiones muy largas. No es casualidad que influya por su presencia en el equipo", añadía el técnico chileno.