Lesión de Ángel Ortiz: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Pepe Jiménez Sevilla, 26 MAR 2026 - 10:47h.

Ángel Ortiz, lesionado

Ángel Ortiz se marchó lesionado de la cita ante el Athletic Club

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El Real Betis, a través de sus medios oficiales, ha confirmado este jueves la lesión de Ángel Ortiz, futbolista que se marchó lesionado ante el Athletic Club y que no se ha podido ejercitar en los últimos días con sus compañeros.

Lateral derecho cada vez más asentado en el primer equipo, Ángel Ortiz tuvo que marcharse lesionado de San Mamés pendiente de nuevas pruebas, circunstancias que han dado como resultado que el jugador sufre una "subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea".

Una subluxación anterior de hombro con reducción espontánea nos habla de una salida temporal de la cabeza humeral, volviendo a su sitio sin ayuda médica. El Betis no especifica tiempo de recuperación ni posibles daños en ligamentos cercanos, pero sí deja prácticamente sin opciones de jugar al futbolista durante varias semanas.

Así ha anunciado el Betis la lesión de Ángel Ortiz:

"Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Club, Ángel Ortiz sufre una subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea.

El jugador realizará tratamiento conservador y su reincorporación dependerá de su evolución clínica".