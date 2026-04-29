Fran Fuentes 29 ABR 2026 - 12:59h.

Hace pocos días marcó un auténtico golazo regateando a varios jugadores

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El FC Barcelona trabaja en firmar a un delantero de cara al próximo mercado de fichajes. Las negociaciones con Marcus Rashford pintan difíciles, al igual que los primeros contactos por Víctor Muñoz. Es por eso que el club otea otras opciones como Joao Pedro, del Chelsea, o Jan Virgili. No obstante, los tentáculos de Deco llegan mucho más lejos. Y es que el director deportivo tiene a varios nombres en la agenda, tanto de presente como de futuro. Uno de ellos es Mika Godts, una de las sensaciones del Ajax de Ámsterdam a quien, pese a jugar pegado a la banda, ya comparan con Zlatan Ibrahimovic.

Y es que, según informa Voetbal International, un medio holandés, el FC Barcelona mandará esta semana a un espía para ver al jugador del Ajax en directo frente al PSV Eindhoven. De este modo, darán un paso más en la monitorización del futbolista, que está siendo una de las sensaciones de toda la Eredivisie. Sobre el propio jugador, Mika Godts se ha vuelto viral en los últimos días por marcar un golazo al más puro estilo Zlatan Ibrahimovic, regateando a todos en espacios cortos, muy similar al mítico tanto que el sueco anotó al inicio de su carrera.

Así las cosas, Mika Godts se trata de un extremo, normalmente pegado a la izquierda, que destaca por su capacidad goleadora y regate. En lo que va de curso suma 16 goles, todos en la Eredivisie, y 13 asistencias en 39 partidos, sumando liga, copa y UEFA Champions League. A sus 20 años, está en la temporada de su explosión en la élite. Es belga, mide 1.76 metros y su valor de mercado es de 25 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. De este modo, el FC Barcelona mantiene el control sobre una de las figuras emergentes más prometedoras de Europa.