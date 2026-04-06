La primera lesión de La Velada del año 6 y las dudas con YouTube

Juan Pérez 06 ABR 2026 - 18:17h.

Del dilema con los servidores a la confirmación de árbitros internacionales

Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

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SevillaEl entorno de La Velada del año 6 tiene a su primer lesionado sin llegar ni mucho menos a la cancelación, pero los entrenamientos de boxeo le pasan factura a Edu Aguirre. El periodista pasa por el banquillo para tomar algo de respiro después de sufrir una sobrecarga brutal en la intersección del bíceps junto con molestias en el codo, una pausa que no cambia nada su combate contra Gastón Edul pero supone un contratiempo claro para la preparación.

Mientras Ibai Llanos aprovecha para dejar novedades positivas con los árbitros y negativas sobre el estado de YouTube para La Velada del año 6, uno de sus púgiles pasa por el sofá para tomar perspectiva tras una dolencia inesperada. La semana después de elevar sus quejas al extremo con gritos de dolor con cada golpe de Javi Climent, el entrenador de Ilia Topuria, la dinámica cambia por completo.

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Edu comenta que ha sobrepasado los límites aconsejables en la preparación al sufrir un problema que habitualmente está relacionado con el exceso de carga en el gimnasio sin descanso adecuado. El extremo de hacer pesas, cardio, saco y sparring le ha dejado KO durante unos días para prevenir algo más grave como una tendinitis o en problemas del hombro muy grave, algo por lo que han pasado otros protagonistas en años anteriores como Misho o Guanyar.

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En este caso la lesión de Edu Aguirre es una exageración de esa preparación, porque en su último vlog reconoce que cometió el error de golpear demasiado fuerte el saco en las últimas sesiones. Los crochés excesivamente potentes le han sobrecargado la zona hasta verse en la obligación de parar lo más pronto posible con el consiguiente retraso para la preparación de cara a su combate contra su homónimo argentino.

Ante el riesgo de ir a más el descanso hasta final de Semana Santa es sólo una advertencia que debe cuidar en el futuro, porque el plan inmediato es descansar todo lo relacionado con el impacto. por eso el cardio ahora es el único vínculo para conectar más adelante con el ring.

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El lío del server de YouTube para La Velada del año 6

El concurso de MrBeast va a obligar a Ibai Llanos a tener una conversación especial con los jefazos de YouTube de cara a La Velada del año 6, y todo por los problemas con los servidores. La activación de las tres horas de directo del norteamericano con Rubius como único representante hispano generó muchísimos problemas no sólo a la hora de entrar, sino en las propias encuestas activas durante toda la retransmisión.

Esto asustó de manera inmediata a Ibai, que pensó automáticamente en su evento el primer año que sale de la exclusividad de Twitch para expandir su espectáculo hacia YouTube y Tik Tok. El vasco dijo que "la pechofriada de YouTube es de época, el día de La Velada del año 6 lo que va a pasar en esta plataforma es escandalosa", mientras que Grefg lo llevó al humor extremo: "Qué miedo Ibai, la plataforma que parece que nunca falla...yo estaría cagado para La Velada".

Otra de las novedades expuestas es la confirmación de arbitros internacionales para el evento, una petición repetida de la comunidad desde hace años que ahora parece realidad. "Habrá árbitros asiáticos de y de Latinoamérica. China, Japón, México, Argentina y España, lo voy adelantando. También comentaristas específicos en cada combate", un dos por uno confirmado por Ibai que aumenta el nivel de exigencia de la organización para la entrega en Sevilla este verano.