Los béticos con autismo ya tienen dónde ver los partidos de su equipo

Pionera y magnífica iniciativa la que ha hecho pública el Real Betis Balompié este martes, a través de su Fundación. Los aficionados béticos con autismo o discapacidad cognitiva, van a tener en el Estadio de La Cartuja un espacio destinado especialmente para ellos, para que así puedan seguir in situ las evoluciones de su equipo del alma en un entorno adecuado para ellos.

El club ha anunciado que se inaugurará esta sala sensorial en el partido del próximo domingo entre el Betis y el Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 28, situándose a la cabeza al ser el único club de LALIGA EA SPORTS con un espacio de estas características.

Para las personas con autismo, discapacidad cognitiva o trastornos de conducta, las luces, las voces y el ruido que genera un partido del Betis dificulta seguir un partido en la grada. En esta sala, vivirán una atmósfera sin los inconvenientes que puede suponer la sobreestimulación de las gradas.

El Betis, que ya contaba con una sala sensorial en el Benito Villamarín, ha desarrollado esta iniciativa con la colaboración de la RFEF y de Autismo Sevilla, y los partidos podrán verse en este espacio desde 15 euros.

La nota del Betis

El Real Betis, a través de su Fundación, continúa reforzando su compromiso con la inclusión de los aficionados con diversidad funcional y la accesibilidad con la inauguración de una sala sensorial en el Estadio La Cartuja, un espacio especialmente adaptado para que personas con autismo o con discapacidad cognitiva puedan disfrutar de los partidos en un entorno adecuado a sus necesidades.

Este recurso estará disponible para los aficionados y aficionadas a partir del encuentro entre el Real Betis y el Celta de Vigo, que se celebrará este próximo domingo. Con esta iniciativa, el club verdiblanco vuelve a situarse como el único club de fútbol de LaLiga que cuenta con un espacio de estas características destinado a mejorar la experiencia de personas con autismo en el Estadio.

Las luces, las voces de los más de 60.000 aficionado que llenan la grada de La Cartuja o los sonidos impiden en muchos de los casos de las personas que padecen autismo, discapacidad cognitiva o trastorno de la conducta poder vivir un partido. El ruido del exterior les puede resultar amenazante, irritante o agotador para ellos. Estas salas suponen una atmósfera desde la que los aficionados pueden ver el partido en directo sin los inconvenientes que pueden suponer la sobreestimulación de las gradas, permitiendo controlar los estímulos a los que se expone la persona.

Este espacio estará equipado con materiales y actividades interactivas, así como iluminación regulable. La sala está especialmente diseñada para que las personas se sientan seguras y relajadas y tengan la opción de ver el partido detrás del cristal

El Real Betis ya contaba con una sala sensorial en el Estadio Benito Villamarín, siendo la primera que existía entre los clubes españoles. Ahora, con motivo del traslado temporal al Estadio La Cartuja debido a las obras de remodelación del estadio verdiblanco, el Club ha querido mantener este servicio para seguir garantizando que todos los aficionados puedan vivir el fútbol de forma inclusiva. La sala estará operativa en La Cartuja hasta el regreso del equipo a Heliópolis.

La sala sensorial ha sido inaugurada este martes en el Estadio La Cartuja en un acto que contó con la presencia de Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, y Rafa Muela, gerente de la entidad. También asistieron Mercedes Molina y Marcos Zamora, presidenta y director de Autismo Sevilla, respectivamente, así como Ignacio Solana, director de Marca y RSC de la RFEF y Minerva Salas, directiva de la misma, entidad que ha colaborado en la puesta en marcha de este espacio inclusivo.

Colaboración con Autismo Sevilla y la RFEF

Este espacio se ha desarrollado en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que también podrá utilizar la sala en los encuentros que organice en el Estadio La Cartuja, como la Final de la Copa del Rey y otros partidos oficiales.

La puesta en marcha de esta sala sensorial se enmarca también en un acuerdo de colaboración entre la Fundación Real Betis Balompié y Autismo Sevilla. Gracias a este convenio, la entidad recibirá tres entradas por partido para que sus usuarios puedan asistir a los encuentros del Real Betis como local y disfrutar de la experiencia del fútbol en un entorno adaptado.

Con esta iniciativa, el Real Betis reafirma su apuesta por un fútbol más accesible, inclusivo y comprometido con la diversidad, garantizando que todos los aficionados puedan sentir y vivir el deporte en igualdad de condiciones.

Cómo comprar tu entrada en la sala sensorial

El proceso de obtención de una localidad para la sala sensorial es muy fácil. Solo hay que escribir un correo electrónico a kapacita@realbetisbalompie.es donde se especificará el partido al que se desea acudir, el número de entradas solicitadas y los datos personales (Nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona TEA. Nombre y apellidos del acompañante. Número de teléfono. Certificado de discapacidad o documento que refleje que es persona con TEA o necesidades educativas especiales.)

Hay que tener en cuenta que a la sala sensorial sólo podrá acceder la persona con TEA junto con un acompañante. Según disponibilidad se puede estudiar la posibilidad de más de un acompañante.

En caso de pertenecer a la Asociación Autismo Sevilla, el proceso será diferente.

Cuando la solicitud se haya completado, el departamento de discapacidad del Club se pondrá en contacto con la persona para facilitarle el precio de las entradas para el partido solicitado.

En partidos de Liga Clase B tendrán un precio especial de 15 euros por entrada con acompañante incluido, a excepción de los partidos de Liga Clase A (Sevilla FC, FC Barcelona, Real Madrid CF y Atlético de Madrid), Copa del Rey y partidos de competición europea, para los que se deberá preguntar la disponibilidad y precios de la sala sensorial.

Tras recibir la confirmación del comprador, el departamento de discapacidad le enviará un enlace de pago a su teléfono móvil o correo electrónico.

Una vez recibido el pago, el departamento de discapacidad indicará al comprador dónde recoger las entradas, siempre físicas, el mismo día del partido. Asimismo, se le enviará la información de acceso al Estadio y la posibilidad de solicitar la asistencia de un voluntario, en caso de ser necesario.