Un derbi por Julián Álvarez: merengues y colchoneros se pronuncian tras la oferta de 150 millones

Alberto Cercós García 10 JUN 2026 - 16:28h.

La jugada del Real Madrid con Julían Álvarez crea, a los aficionados, opiniones muy diversas

Manu Carreño pide un paso al frente a Julián Álvarez tras la oferta del Real Madrid: "¿Algo que decir?"

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La oferta del Real Madrid por Julián Álvarez por una cifra cercana a los 150 millones de euros no ha dejado indiferente a nadie. En ElDesmarque hemos salido a la calle para conocer la opinión de los aficionados, tanto madridistas como atléticos, sobre una operación que sacudiría el mercado de fichajes. Las reacciones han sido de lo más variadas, desde quienes consideran la oferta "un error gigantesco" hasta los que reconocen que "no me lo esperaba". Otros, por su parte, creen que la cantidad es desorbitada y aseguran que "me parece excesivo" desembolsar semejante cifra por el delantero argentino. Un debate que ya divide a merengues y colchoneros antes incluso de que exista una respuesta definitiva.