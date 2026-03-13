Tres bajas en el Sevilla FC para visitar el Camp Nou

Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 16:11h.

Kike Salas, Marcao y Peque, las ausencias

El estado de Rubén Vargas, según Almeyda: "Se sacó sus propias dudas"

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El Sevilla FC ha completado la penúltima sesión de entrenamiento antes de desplazarse a Barcelona, donde este domingo medirá sus fuerzas nada menos que con el líder de LALIGA. Un compromiso exigente para los de Matías Almeyda, que llegan con los deberes hechos y la tranquilidad que brinda ese colchón de seis puntos con la zona de descenso, sabedor de lo mucho que le cuesta a los de abajo sumar de a tres.

Desde 2002 no gana el Sevilla allí en el campeonato doméstico, cuando se impuso por 0-3. Le han seguido 22 duelos en ese territorio con 19 derrotas y tres igualadas. Son 3 de 66 puntos en el estadio del Barça, al que acude en un crecimiento lento, más apreciable en las cinco jornadas consecutivas sin perder que en la única victoria conseguida en ese tramo, con cuatro empates que, al menos, le permiten cierta calma y seis puntos sobre el descenso.

Para este compromiso Matías Almeyda sigue sin poder contar con Kike Salas ni Peque, además de la ausencia ya conocida de Marcao. Sí que estará a su disposición Rubén Vargas, ya en condiciones de reaparecer: "Vargas estaba el partido pasado, solamente que no se sentía seguro. Ya está curado, esta semana se sacó sus propias dudas, hizo una semana prácticamente normal y seguramente lo veremos este partido. Es muy importante para nosotros", explicó el técnico en sala de prensa.

Este será el cuarto de los siete partidos que estará al margen Matías Almeyda, ya en el ecuador de su sanción. El TAD ha aceptado el recurso del Sevilla FC y ha decidido reducir el castigo del argentino un partido, por lo que serán seis en vez de siete los partidos que esté sancionado. Podrá reaparecer el fin de semana del 11 y 12 de abril contra el Atlético de Madrid. Sea como fuere, este domingo no podrá estar en el Camp Nou. De nuevo la plantilla estará dirigida sobre el césped por los mandos de Javi Martínez, con quien todavía no conoce la derrota el equipo.