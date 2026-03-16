Basilio García Sevilla, 16 MAR 2026 - 20:09h.

Al equipo de Matías Almeyda le han señalado 11 penaltis en lo que va de Liga; el récord del Siglo XXI está en 16

El Sevilla tiene, por números, la defensa más vulnerable de LALIGA

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Dos penaltis más le cayeron en contra al Sevilla FC este domingo en su visita al FC Barcelona. El partido se descerrajó al inicio del primer tiempo con una pena máxima cometida por Sow y otra por Carmona. Martínez Munuera no dudó en el primer caso y casi que señaló el punto de penalti antes de que el futbolista culé cayera al suelo, mientras que, en el segundo, el árbitro valenciano tuvo que acudir al monitor del VAR para señalar la mano de Carmona como penalti.

La cuestión es que el Sevilla se ha destacado de nuevo en un ranking que lleva liderando prácticamente durante toda la temporada. Con 11, es el equipo al que más penaltis en contra le han señalado desde que comenzara la campaña 2025/26, y va camino de pulverizar récords en este apartado tan negativo.

En concreto, la actual es la segunda peor marca en las últimas diez temporadas a estas alturas de competición, solo superado por un RCD Mallorca que llevaba 12 en contra en la jornada 28 de la temporada 2019/20.

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El Sevilla ha visto como se le señalaban penaltis en contra en los partidos ante el Athletic Club, el Alavés, el FC Barcelona en Nervión, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Celta, el Mallorca, el Girona y, de nuevo, dos ante el Barça en el Camp Nou.

De esos once penaltis ligueros, nueve han acabado en gol, mientras que Lewandowski echó uno fuera y Odysseas le paró otro a Stuani en el tiempo de descuento. Hay que sumar también el que se le señaló en Mendizorroza, clave para su eliminación de la Copa del Rey allá por el mes de diciembre.

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Camino de hacer historia

Cuando quedan diez jornadas para el final, el Sevilla está en números de liderar el triste ranking de penaltis cometidos en una sola temporada en el Siglo XXI. Desde que comenzara la actual centuria, solo en cinco temporadas el equipo que más penaltis cometió sumó más de 11.

El que más fue el RCD Mallorca en la citada 2019/20, en la que alcanzó la cifra de 16 penaltis en contra. Casi uno cada dos partidos. En la 2021/22 y en la 2016/17, el Cádiz y el Valencia vieron cómo se les pitaban 13 penaltis en contra, mientras que el Granada en la 2020/21 y el Racing de Santander y el Rayo Vallecano en la 2002/03, fueron castigados con 12.

Por el contrario, al Sevilla solo se le han señalado a favor cinco penas máximas, lo que le sitúa en mitad de la tabla en esa relación. De ellos, ha marcado cuatro y fallado uno, el de Isaac Romero ante el Levante en el primer partido del año 2026. Alexis Sánchez, Rubén Vargas y Akor Adams, en dos ocasiones, han anotado los restantes.