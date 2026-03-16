Basilio García Sevilla, 16 MAR 2026 - 10:19h.

El Sevilla acumula 52 partidos sin ganar en los campos de los grandes en LALIGA

Matías Almeyda y la derrota ante el Barça: "Unos juegan para campeonar y nosotros por otra cosa"

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El Sevilla FC ya ha pasado por el dentista las tres veces que prescribe cada año el calendario de LALIGA EA SPORTS, y el resultado ha sido el de siempre. Un batacazo tras otro y tras otro. Con la visita de este domingo al FC Barcelona, los nervionenses han cerrado en el remozado Camp Nou el periplo por los estadios de los tres grandes de la competición, con su tradicional resultado: derrota, derrota y derrota.

En la primera de estas visitas, el Sevilla cayó por 3-0 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en un partido en el que aguantó hasta que Nianzou cometió un penalti sobre Giménez que convirtió Julián Álvarez en el 64’. Almada y Griezmann completaron el marcador.

Ya en el último partido de 2025, en diciembre, la visita al Santiago Bernabéu siguió derroteros parecidos. El Sevilla no estuvo mal, ni bien, pero al Real Madrid no le costó demasiado ganarle con un tanto de Bellingham en la primera mitad y otro de penalti, de Mbappé, en el tramo final, tras jugar con uno menos casi toda la segunda parte por expulsión de Marcao. El sibilino arbitraje de Muñiz Ruiz puso de su parte para el 2-0 final.

Y ahora, cuando está a punto de acabar el invierno y empezar la primavera, el FC Barcelona ha pasado por encima del Sevilla en el Camp Nou (5-2). Dos penaltis en contra -cuatro en total en los campos de los grandes- nada más empezar fueron clave para que los de Matías Almeyda no tuvieran nada que hacer ante el líder. Oso y Sow, no obstante, marcaron los únicos dos goles de la temporada en este tipo de escenarios, para acabar con un parcial de 10-2.

Un histórico lamentable

Desde que en la jornada 14 de la 2008/09, el Sevilla se impusiera por 3-4 en el Santiago Bernabéu, no ha vuelto a ganar un partido en uno de estos escenarios. Ni siquiera, cuando el Atlético de Madrid jugaba en el Vicente Calderón, el Barça en Montjuic o el Real Madrid lo hacía en el Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva de Valdebebas.

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Son 52 partidos sin vencer, camino de los 18 años, en los que apenas ha arrancado diez empates, siete ante el Atlético, dos ante el Barça y uno ante el Real Madrid, precisamente en la temporada del Covid. No puntúa siquiera desde 2022, acumulando 12 derrotas consecutivas. Matías Almeyda se une a la lista de entrenadores como Unai Emery, Julen Lopetegui o Jorge Sampaoli, capaces de muchas cosas con el Sevilla excepto ganar en estos campos.