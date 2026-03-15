Matías Almeyda y la derrota ante el Barça: "Unos juegan para campeonar y nosotros por otra cosa"
Matías Almeyda, con gesto muy serio tras la dura derrota ante el Barça
Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió a los micrófonos de SFC+ tras la derrota de este domingo ante el FC Barcelona y el argentino, con gesto serio, dejó claro que que "positivo en una derrota no hay nada".
"La realidad es la que es, esto podía llegar a suceder si no haces perfecto. Un partido que, a los diez minutos, tienes dos penaltis en contra, ante el Barça, es casi imposible de remontar", comenzaba argumentando el técnico argentino antes de indicar que "ellos aprovecharon alguna situación por virtud y otras por errores propios. Uno juega para campeonar y nosotros jugamos para otra cosa".
En este mismo sentido, Almeyda insistió en que "somos conscientes contra quien jugábamos, no se pudo y tenemos que pensar en nuestra realidad". "Positivo en una derrota no hay nada, lo positivo es lo que viene, ahí es donde tenemos que estar con tranquilidad, afrontando todo como finales".
Matías Almeyda, en DAZN
Posteriormente, el argentino atendió a los micrófonos de DAZN y admitió que "hubo mucha diferencia", pidiendo que "nos centremos en lo que nos jugamos nosotros".
"Un partido que, a los pocos minutos, hay dos penaltis, se modifica todo. Hasta ahí, sabiendo el rival, estaba medio controlado. Los dos penaltis, remontar acá es sumamente difícil", insistía analizando los cambios. "El triple cambio era para no rendirnos, para intentar meter el segundo y darle más energía al equipo. Ellos aprovecharon errores nuestros y virtudes de ellos. Hay dos goles que parten de errores nuestros, pero las finalizaciones son buenas".
Finalmente, acabó argumentando que "sacar un punto acá es como ganar un título. Vinimos para proponer otra cosa y se modificó en diez minutos. Tenemos claro donde está nuestro foco, las correcciones sirven, pero nosotros jugamos a otra cosa".