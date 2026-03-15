Gudelj analiza la derrota en el Camp Nou: "No estábamos del todo perfectos"

Álvaro Borrego 15 MAR 2026 - 18:40h.

El serbio pasa página y avisa: "El siguiente partido es otra final"

Dos penaltis en 11 minutos: la polémica del FC Barcelona - Sevilla

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Nemanja Gudelj, que hace unos días se convertía en el extranjero con más partidos en la historia del Sevilla FC, ha lamentado la imagen de su equipo en el Camp Nou, en un partido marcado por el arranque demoledor del rival. El serbio aseguró que los dos goles de penalti anotados por el FC Barcelona en los veinte primeros minutos han "dolido mucho" al equipo andaluz, que ha perdido este domingo frente al líder de LALIGA.

"No hemos hecho un partido perfecto. El Barça ha estado muy bien. Creo que en la primera parte los dos penaltis rápidos nos han hecho mucho daño. Después ha sido un partido difícil. Contra este Barça que está muy bien tienes que hacer un partido perfecto y hoy no pudo ser. En la primera parte los dos goles rápidos de penalti nos han dolido mucho. Después ha sido un partido difícil", ha resumido el jugador serbio en declaraciones a DAZN.

Gudelj ha valorado que el Sevilla puede "remontar donde sea y contra el rival que sea", pero ha reconocido que "hoy no pudo ser" a pesar de los "cambios ofensivos" que su entrenador introdujo en la segunda mitad. "Cayó el gol muy rápido (tras el descanso) y después fue difícil", ha añadido. "No estábamos del todo perfectos para ganar a un Barça en el Camp Nou. Sabemos que podemos remontar un partido, sea donde sea, pero no pudo ser. Queríamos remontarlo con cambios más ofensivos pero cayó el cuarto muy rápido", argumentaba.

El triunfo del Mallorca reduce la distancia con el descenso del Sevilla FC, que la próxima semana recibe al Valencia. Toda una final para la plantilla: "El siguiente en casa es otra final. Todos los partidos ahora son importantes", concluyó el capitán del Sevilla, consciente de que el equipo entra en una fase decisiva del campeonato en la lucha por asegurar la permanencia.