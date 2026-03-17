Basilio García 17 MAR 2026 - 21:35h.

El futbolista había decidido no declarar en primera instancia

Quincy Promes, detenido en Emiratos Árabes a petición de Países Bajos: está condenado por tráfico de drogas

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Novedades en cuanto a la figura de Quincy Promes, el exfutbolista del Sevilla FC entre otros muchos equipos de Europa, que ha confesado haber apuñalado a su primo en el marco de una fiesta familiar, celebrada en Abcoude en julio de 2020, un año después de haber abandonado el club nervionense.

El futbolista -aún no ha renunciado a su carrera- ha sido condenado en primera instancia a un año y medio de prisión por este hecho, pena que se suma a otros seis años al ser declarado culpable de delito de narcotráfico, por haber participado en la importación de 1.300 kilos de cocaína. Sus abogados, sin embargo, afirman que Promes no tiene relación alguna con asuntos de droga, y la audiencia de apelación está programada para finales de año, estando prevista que se extienda durante tres días entre noviembre y diciembre.

Promes, que estuvo presente en el Tribunal de Apelación de Amsterdam, cambió su postura inicial de no declarar, y esta vez sí confesó haber apuñalado a su primo, reconociendo el error de haberse acogido a su derecho a guardar silencio en el juicio de primera instancia, ya que “había toda la fe en el sistema judicial”. El futbolista acusó a su primo de robar joyas familiares, desatándose una fuerte pelea en la que reconoce apuñar, una vez con una navaja, a su familiar, aunque sus abogados entienden que lo hizo en defensa propia. Promes fue detenido en Dubai, aunque afirma que quería regresar a Países Bajos de forma voluntaria, y no entiende por qué fue interrogado en el país árabe.

La carrera de Promes

Promes, de 34 años, desarrolló su carrera en el Go Ahead Eagles, el FC Twente, el Spartak de Moscú, el Sevilla FC, el Ajax, nuevamente en el Spartak de Moscú y en el Dubai United, el equipo en el que estuvo hasta la pasada temporada.

Al club sevillista llegó de la mano de Joaquín Caparrós en su época como director de fútbol, siendo la primera venta en el regreso de Monchi a la dirección deportiva. Llegó en el verano de 2018 a cambio de 21 millones de euros, jugó 49 partidos marcando tres goles y dando nueve asistencias, y se marchó al año siguiente al Ajax por algo más de 15 ‘kilos’.