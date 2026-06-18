El extremo de Inglaterra marcó el cuarto gol en el triunfo ante Croacia

Matías Soulé, un fichaje de 40 millones como sustituto de Griezmann

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Marcus Rashford fue uno de los protagonistas del debut de Inglaterra en el Mundial 2026. La selección de Thomas Tuchel arrancó el torneo con un convincente triunfo ante Croacia (4-2), liderada por un Harry Kane omnipresente que anotó los dos primeros goles y con un buen papel de Jude Bellingham, que firmó el tercero. El cuarto fue obra del exjugador del FC Barcelona, cuyo nombre acabó abriendo un debate entre los aficionados del Atlético de Madrid.

Tuchel había apostado por Anthony Gordon como titular, el nuevo fichaje del Barça cuyo precio asciende a los 70+10 millones de euros. Y lo cierto es que su actuación dejó muchísimas dudas: pocas intervenciones, poca incidencia en el área rival y una gran ocasión desperdiciada, condicionado también por el hecho de que casi todos los ataques del cuadro inglés llegaron por la banda derecha.

Su sustituto en el campo fue Rashford, que entró a los 71 minutos y anotó el definitivo 4-2 al contragolpe a los 85 minutos con una gran maniobra en el área. Y a partir de ahí, surgió un debate en las redes sociales entre algunos aficionados del Atlético, que piden al club rojiblanco tantear su fichaje por un precio que podría rondar los 30 millones de euros.

El precio del fichaje de Rashford y las redes del Atlético

Algunos lo catalogan incluso como una posible "venganza" contra el Barça tras sus maniobras para intentar fichar a Julián Álvarez. Otros, directamente, apuntan a que se trata de un jugador que conoce el campeonato, que rindió de manera positiva en el Barça y cuyo precio, a priori, parece bastante asequible. De hecho, hay quienes se sorprenden con el hecho de que el cuadro blaugrana se haya gastado casi 80 millones en Gordon cuando tenían la oportunidad de firmar en propiedad a Rashford por mucho menos.